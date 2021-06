Liberan al exiliado cubano Eduardo Arocena tras 39 años de cárcel por terrorismo en EE.UU.

Miriam Arocena recibe a su esposo Eduardo Arocena a su llegada a Miami, el viernes. Foto © Cortesía de la familia Arocena

El exiliado cubano Eduardo Arocena, protagonista de la lucha violenta contra el régimen de Fidel Castro, fue liberado este viernes por razones humanitarias tras 39 años de prisión en Estados Unidos.

Según confirmaron fuentes familiares, Arocena fue excarcelado sorpresivamente de la prisión federal de Rochester, en Minnesota, donde cumplía su condena de dos cadenas perpetuas más 35 años de cárcel, y se encuentra junto a la esposa, Miriam Arocena, en su residencia en el suroeste de Miami.

"Siempre le pedí a Dios que no se nos muriera en prisión, pero es tan triste ver [la persona] que llegó... Él no me conoce, no conoce a sus hijos, tiene completamente perdida su mente", dijo Miriam Arocena en una entrevista compartida por CiberCuba con el reportero Carlos Santana, de la emisora La Poderosa (WWFE-670 AM).

La esposa manifestó que toda la familia está brindándole atención a Arocena, que se encuentra en delicado estado de salud y ha perdido el habla.

"Está muy mal", manifestó la mujer. "Creo que ha sido un acto de compasión para permitirle venir a morir en la casa, rodeado del amor de su familia".

Arocena, de 78 años, sufrió una embolia cerebral en la cárcel y su petición para revisar la sanción de cadena perpetua fue varias veces tramitada sin suerte ante los tribunales federales.

Además, los insistentes reclamos de perdón presidencial, promovidos por grupos de exiliados cubanos, fueron desoídos por cuatro administraciones estadounidenses.

Su salida de prisión en precarias condiciones de salud marca simbólicamente el final de una etapa histórica, marcada por las acciones armadas y los actos de terror en la lucha de los exiliados cubanos contra el régimen de Fidel Castro y sus simpatizantes en territorio estadounidense.

NOTICIA EN DESARROLLO