Miembros del 27N se dirigen a Villa Marista, con cintas negras en el brazo, para exigir información sobre Hamlet Lavastida

Activistas del 27N y el artista visual Hamlet Lavastida Foto © Facebook / 27N

Un grupo de curadores y artistas, en representación del 27N, se dirigen rumbo a la prisión de Villa Marista, en La Habana, portando cintas negras en el brazo como símbolo de luto, para conocer el estado del artista contestatario Hamlet Lavastida, detenido en la instalación e incomunicado desde el pasado sábado.

“Intentamos llegar a Villa Marista para conocer lo que sucede con Hamlet, cuál es su situación, intentar hablar con alguien”, explica la curadora Solveig Font.

“En el lugar no se pueden usar cámaras, está prohibido. Pero intentaremos explicarle todo lo que allí sucedió una vez que salgamos” , añade la curadora sobre la posibilidad de un acceso a la instalación y un posible diálogo.

Por su parte, la también curadora, historiadora del arte y activista, Yamilka Lafita, explicó que la zona está totalmente militarizada, y el acceso puede no ser sencillo para el grupo.

“No sabemos qué pasará con nosotros. Hay un operativo alrededor de Villa Marista. Estamos a una cuadra de ahí. Nos encontramos acá, además de Solveig y de mí, Leo Fernández, Carolina Barrero y Carolina Sansón”, indicó Lafita.

El artista visual cubano, Hamlet Lavastida, está detenido desde el pasado sábado en Villa Marista, La Habana, "bajo un proceso de investigación", según aseguraron fuentes familiares.

"Este sábado al cumplir sus seis días de aislamiento en el centro asignado [tras regresar de una residencia artística en Alemania], el agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Darío se presentó en el lugar, en horas de la mañana, y por casi 12 horas el artista estuvo incomunicado", explicó la plataforma 27N a través de un post de Facebook.

A raíz de la reclusión, el proceso de investigación y el inacceso del joven artista a celulares y demás dispositivos para comunicarse con su familia y amigos, muchas voces de la sociedad civil independiente se han pronunciado por su liberación así como organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. La respuesta de las autoridades ante las exigencias de los activistas ha sido reforzar la represión a través de nuevas detenciones.

Este domingo, la artista Camila Lobón y la escritora Katherine Bisquet fueron detenidas por la policía cubana cuando intentaban salir de la casa donde viven en La Habana.

En una directa para Facebook grabada por Bisquet al salir de su domicilio puede verse cómo varios oficiales de la Seguridad del Estado y la policía, brazos represivos del régimen cubano, las suben a un carro patrulla en contra de su voluntad.

Más tarde, se supo a través de su hermana Débora Bruguera, que la prestigiosa artista visual cubana, Tania Bruguera, habría sido detenida por fuerzas del orden cuando se disponía a salir de su domicilio.

Aunque Débora no asegura que se haya producido la detención de la artista, sí la suguiere, pues todas las evidencias indican que procedió.

Tania Bruguera había denunciado, a horas tempranas de este domingo, la presencia de oficiales en las afueras de su domicilio y la amenaza de un agente de la Seguridad del Estado, que le exigía permanecer dentro de su vivienda y no realizar ninguna acción en favor de la libertad de Lavastida.

"Me acaba de llamar el Agente Mario para decirme que no salga hoy a preguntar por mi amigo Hamlet Lavastida; artista que se encuentra en Villa Marista injustamente preso. Yo le pregunté cuál era la razón de tenerlo bajo detención allí y lo que dijo fue que no saliera hoy, que mañana el vendría a darme una explicación y que eran tiempos muy difíciles", indicó Bruguera.

En la misma nota, la artista reveló que saldría de la casa e intentaría llegar hasta Villa Marista, centro de reclusión donde comunmente llevan a presos políticos y disidentes.

"Yo salgo ahora mismo a Villa Marista a preguntar por él y exigir su liberación. Estoy en todo mi derecho ciudadano de ir a preguntar por la causa, situación de salud, etc… de una persona cercana a mí, a saber las condiciones de un amigo que está injustamente preso. Estoy cansada de las justificaciones de la Seguridad del Estado para libremente cometer irregularidades e ilegalidades contra los que piensan diferente", aclaró la artista.

A partir de las detenciones ejecutadas durante este domingo a varios colegas de Bruguera, así como la determinación de la artista de abandonar su domicilio a pesar del cerco policial y las amenazas de las autoridades, su hermana Débora cree que la creadora y activista podría estar detenida e incomunicada.

"Estamos seguros que ella también debe haber sido detenida desde el momento que nos hizo llegar esta nota, una detención que, si tuvo lugar, es en extremo irregular pues sería detenida por poner en práctica los derechos que le asisten como ciudadana cubana y del mundo", indicó Débora Bruguera.