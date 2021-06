Lanzador cubano Lázaro Blanco firma con la agencia R&I Total Sports

Lázaro Blanco y Carlos Pérez Foto © Francis Romero / Facebook

El lanzador cubano de 35 años Lázaro Blanco firmó con la agencia R&I Total Sports, lo que le permitirá jugar en equipos de América Latina y el Caribe.

El reportero especializado en béisbol Francys Romero, informó en su página de Facebook que el pitcher derecho será representado por el habanero Carlos Pérez, conocido en los círculos beisboleros en la Ciudad de Miami, donde por más de una década se ha dedicado a representar a atletas latinoamericanos en ese deporte.

Romero, quien ha asegurado que Blanco tiene condiciones físicas que le permitirían lanzar hasta los 40 años, afirmó que el lanzador es interés de varios equipos en diferentes áreas como México y las Ligas del Caribe.

Puntualizó que una vez que el pelotero pueda salir de los Estados Unidos, donde deberá regularizar su situación migratoria, "estará mostrando su estirpe de guerrero".

El pasado 4 de junio el lanzador, figura estelar de la selección nacional cubana que disputó el preolímpico de las Américas, abandonó el equipo tras no presentarse en el aeropuerto de Miami para viajar a Saltillo, México.

El lanzador no se presentó al Check-in en el aeropuerto de Miami e informó al responsable del vuelo que no regresaría a Cuba ni jugaría en México.

Horas después dijo que estaba "contento" con la decisión de abandonar el equipo Cuba y quedarse en Miami.

"Fue una decisión que tomé estando aquí en la Florida", señaló.

Varios expertos admitieron que la noticia los sorprendió, tomando en cuenta que la edad del abridor no le permitiría integrar un equipo de Grandes Ligas.

"Estoy asombrado por este suceso puesto que se queda con 35 años y luego de haber tenido muchas oportunidades de hacerlo anteriormente. Por ejemplo, después de brillar en las Series del Caribe de 2016 y 2017 o en la Liga Can-Am, perfectamente pudo buscar opciones para continuar su carrera lejos de Cuba y no lo hizo. Entiendo que hay situaciones y realidades en la vida de los atletas que no conocemos, y quizás por ahí pueda estar la clave de su decisión. Por sus declaraciones más recientes, intuyo que no aspira a jugar en Grandes Ligas ni nada por el estilo", dijo Aliet Arzola, periodista de Oncuba News.

Asimismo, Francys Romero explicó que Blanco habría decidido tomar un camino que le dé más seguridad a él y su familia en un futuro y consideró que el derecho podría lanzar hasta alrededor de los 40 años, pues goza de buena salud para rendir dentro del juego durante un lustro más.