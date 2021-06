Sobreviviente del derrumbe del Champlain Towers: ¿Quién pensaría que en mi vejez vería algo tan horrible como esto?

Esther Gorfinkel Foto © Captura de video de YouTube de Local 10 News

Una anciana que sobrevivió al derrumbe del edificio Champlain Towers agradeció públicamente a los vecinos que le salvaron la vida y en particular a un hombre que la sacó en hombros del inmueble.

Esther Gorfinkel, de 88 años, vivió durante 40 años en el quinto piso del inmueble que colapsó parcialmente el jueves pasado.

"¿Quién pensaría que algo así sucedería a la 1:30 de la mañana? ¿En tu vida? ¿En mi vejez vería algo tan horrible como esto?", dijo a Local 10 News.

La mujer estaba sola en su apartamento cuando sintió que todo temblaba. Se levantó de la cama y solo atinó a ponerse un abrigo y calzarse unas pantuflas para bajar las escaleras.

Andando muy despacio logró llegar al tercer piso, donde estaban varios vecinos del piso 11.

"Me empujaron y nos metimos en el agua. Y luego me empujan, me empujan y me empujan. Había muchos escombros y vimos un agujero que se puede ver afuera. Me empujan. Me recogen", relató.

Entonces un hombre que estaba allí con su familia, y que posteriormente fue identificado como Albert Agüero, la cargó y se la colocó sobre su espalda.

"Vi el cielo. Sabía que estaría a salvo", afirmó.

"Ella estaba obviamente conmocionada. Ella estaba como: 'He vivido una buena vida. Estoy bien'. Yo estaba como: 'No, no, vas a llegar a tu 89 cumpleaños, lo prometo'. Y la sacamos", detalló el hombre días atrás.

Esther Gorfinkel está ahora viviendo con su hijo y su nuera. Perdió todas sus pertenencias y su identificación, pero lo que más le duele son los recuerdos de toda su vida.

"Las fotos de mi boda... Las fotos de la boda de mi madre... Las fotos de la boda de mis hijos. Imágenes en un álbum de mi esposo después de la guerra. ¿Sabes cuántos álbumes de fotos tengo? Todo está ahí. Mis pobres pájaros están muertos. Dejo dos pájaros allí", precisó.

El lunes una cubana que también sobrevivió al colapso del edificio relató a Telemundo que estaba dormida y algo la despertó.

"Fue como una fuerza sobrenatural que me hizo levantarme de la cama. Sentí como un sonido de 'crack' y cuando fui a la sala pensando que era la puerta del balcón, vi como una grieta bajaba del techo y se iba anchando. Algo me dijo: 'Tienes que salir de aquí volando'", contó Ileana Monteagudo, quien vivía en el sexto piso.

Ileana, que se había mudado al inmueble en diciembre, no sabía dónde estaban las escaleras de emergencia y decidió buscar escaleras cerca del ascensor. Al llegar al cuarto piso, sintió "un ruido infernal desde arriba".

"Yo sabía que se estaba cayendo el edificio", dijo la mujer, con moretones y arañazos en sus piernas.

Otro sobreviviente de la catástrofe llamado Steve Rosenthal, de 72 años, alega que se salvó de milagro.

"Una habitación más y no habría hecho el cuento. Salí al balcón y el apartamento del vecino contiguo a mi puerta había desaparecido", describió a Telemundo.

Rosenthal salió al pasillo y en medio de una nube de polvo vio la estructura del edificio cayendo, losas de hormigón, personas... Minutos después, los bomberos lo rescataron de su balcón.

"Escuché a la gente gritar: '¡Ayuda! ¡Sáquenme!'. Conozco a esta gente, son mis vecinos; es algo muy triste. No puedes hacer nada por todo el hormigón y todo se ha caído", comentó con tristeza.