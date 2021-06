Shakira culpa a suegra de su peor corte de pelo: "El peor error de mi vida"

Shakira Foto © Instagram / Shakira

Shakira se enfrentó a su yo del pasado en la sección Mi vida en looks de la revista Vogue México, donde echó la vista atrás para repasar su carrera a través de los diferentes estilismos que ha ido luciendo a lo largo de las últimas décadas, tanto aciertos como errores. Y haciendo este resumen por su trayectoria, la cantante colombiana no dudó en señalar a su suegra como la responsable de su peor look...

Fue en el año 2012, dos años después de que comenzase su relación con el futbolista español Gerard Piqué, cuando la cantante acudió a un evento para recibir un homenaje del ministro de cultura francés. Llevaba un vestido de Alaïa, una de sus marcas favoritas, pero al ver su corte de pelo casi diez años después no pudo evitar escandalizarse...

"¡Qué mal corte de pelo! Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: 'Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Lo tienes muy maltratado'. El peor error de mi vida", confesó Shakira, mirando la imagen en la que aparece con el pelo cortado por encima de los hombros. "No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra", añadió en tono de broma, hablando directamente a la madre del futbolista y abuela de sus dos hijos, Milan y Sasha. Una señal que demuestra que a pesar de este "mal consejo" estético que le dio, hay una buena relación entre ellas.

Además de no sentirse orgullosa de esta decisión, la barranquillera también reconoció haber cometido más errores estéticos a lo largo de los años. Y en este repaso tampoco pudo faltar uno de sus looks más icónicos más recientes: el que lució en el show del Super Bowl y que fue diseñado por Peter Dundas.

La artista reveló que las botas que utilizó durante la actuación son unas que tiene desde hace dos décadas. "Soy muy particular con el tema de las botas con las que canto porque estoy acostumbrada a cantar descalza", reveló, y comentó que solo hay dos o tres pares de botas que le gustan utilizar en sus show. Particularmente las botas que llevó durante el espectáculo eran originalmente negras y las cubrieron con cristales Swarovski. "Estuvieron como tres días forrándolas, cristal a cristal. La gente sin dormir. Pensamos que no llegábamos", comentó.

Pero la intérprete de La Tortura no solo hizo este repaso por sus looks con Vogue, también posó para la revista y ocupó su última portada en la edición México y Latinoamérica. En la tapa de la publicación podemos ver a la artista con un ceñido vestido rojo y su melena rojiza. ¡Espectacular!

