Familia cubana con niños que vive en extrema pobreza pide ayuda desesperada

Una familia cubana en precarias condiciones de vida denunció la falta de apoyo del gobierno de la isla para resolver su situación: solo encontramos como respuesta promesas, mentiras y peloteos, afirmaron.

En el bohío que aparece en la foto viven, en la Isla de la Juventud, una mujer que se identifica como Arislennis Medina, sus tres hijos, su nieta y su padre encamado. Ella señala que por culpa del gobierno están "viviendo como animales".

De acuerdo con un post de Facebook, la familia se ha dirigido a todas las instancias del gobierno en busca de una pensión y una silla de ruedas para el anciano enfermo pero no han sido escuchados.

"Mi nombre es Arislennis Medina, estoy haciendo está denuncia por desespero, porque ya no me quedan opciones razonables (...) sólo soy una hija, madre y abuela en desesperación. Ya que he acudido a todos los centros pertinentes pidiendo, suplicando, exigiendo al gobierno de la Isla de la Juventud una ayuda para mi familia. Estamos viviendo en las condiciones más pésimas que un ser humano pueda vivir, con niños y un anciano encamado y enfermo. Recurro a este medio por auxilio, por ayuda, para que alguien me escuche y me apoye", expresa la publicación.

Señala que el bohío está hecho de madera de palma, lleno de orificios y cuando llueve se filtra el agua.

"Mi padre está enfermo con sondas encamado y el gobierno de la isla le ha prometido un balón de oxígeno, una silla de ruedas porque la que tengo es prestada. No quieren darle una chequera a mi padre enfermo, ni a mi por madre soltera e hija cuidadora, después que el presidente puesto a dedo Díaz Canel, ha dicho por todos los medios de comunicación sobre la ayuda a las familias vulnerables", subraya Medina.

"No entiendo, sinceramente no entiendo, si mi familia y yo vivimos esta triste realidad, por qué Planificación Física, el gobierno y los trabajadores sociales de la Isla de la Juventud no me quieren ayudar, sólo encuentro como respuestas PROMESAS, MENTIRAS y PELOTEOS. Mientras mi familia y mi padre viviendo como animales", comentó.

La mujer afirma que está cansada de tantos peloteos y que no recibe ayuda: "A mi padre y a mi nos tienen apartados de este país", subrayó.

Casos como el de esta familia son denunciados con frecuencia en redes sociales. Recientemente sobrecogió a muchos cubanos el caso de la anciana de 73 años Emma Martínez, quien expuso la crítica situación de su vivienda, prácticamente inhabitable, y la desidia de las autoridades locales con respecto a su caso.

Según explicó la anciana a CubaNet, en temporadas de lluvia se ve obligada a recoger sus pertenencias y refugiarse en casas de vecinos y amigos que se solidarizan con ella, ya que el cuarto de tablas en el que vive se filtra por todas partes.

Hace alrededor de dos meses, un grupo de funcionarios evaluó las condiciones de su vivienda y la declararon en situación crítica. Según aseguró la anciana. Los funcionarios se comprometieron a construirle una nueva vivienda, en el mismo terreno, aunque fuese de madera. Sin embargo, tras ese día de la evaluación no ha vuelto a saber de ellos.