Yulién Oviedo se desquita con los "haters" en nueva canción: "Tú hablas de política detrás de un tablet"

Yulién Oviedo Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Yulién Oviedo dedicó su nuevo tema a los "haters" y advirtió a sus detractores que

"H.A.T.E.R.S, próximamente", anunció el artista, que no dejó mayores detalles sobre el estreno de la canción.

"Como tengo haters, como tengo haters. Soy una fucking leyenda, aunque te guste o no pon mis canciones para que aprendas, a mí nadie me gobierna", se le escucha cantar en un fragmento del videoclip que compartió en sus redes sociales.

"También quieres que yo hable, tú sabes que los principios nunca fueron negociables, no te me hagas el indomable, que estás hablando de política pero detrás de un tablet", dice la canción.

Hace unos meses, Oviedo se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que declara que una entrevista por redes sociales que desconocía el concepto de dictadura, pero que no creía que en Cuba existiera una.

"Yo tengo que leerme bien el concepto para debatir sobre eso, pero no creo, no creo, hay sus cosas, y te digo, la situación está muy difícil, episodios de represión. Tengo que ver el concepto pero yo no creo que sea una dictadura", señaló en aquel momento.

Sus declaraciones generaron gran molestia entre la comunidad cubana de Miami y el artista recibió una avalancha de críticas y reproches. La situación escaló hasta la cancelación de un concierto que tenía previsto en el restaurante La Mesa, en esa ciudad.

El presentador Alex Otaola impulsó el hashtag #CancelenAYulienOviedo y había pedido a los dueños del restaurante que valoraran la cancelación del concierto.

Semanas después, Yulién Oviedo pidió disculpas en una entrevista y dijo que estaba consternado por la repercusión tan fuerte que tuvo "no haber dado la respuesta correcta que debí haber dado en ese momento".

"Si los ofendí, pido aquí desde lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas, porque no fue eso lo que quise decir", añadió.