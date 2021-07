Jennifer Lopez comparte un vídeo hablando español y se vuelve viral

Jennifer Lopez Foto © Instagram / Jennifer Lopez

Una de las grandes polémicas que persigue a Jennifer Lopez desde hace años es su nivel de español. La artista nació en Nueva York pero por sus venas corre sangre latina. Sus padres son puertorriqueños por lo que ha crecido escuchando el idioma. Sin embargo, las ocasiones en las que ha sacado a relucir sus raíces no son muy frecuentes.

De hecho, una de las últimas veces que lo hizo delante de una cámara y no sobre un escenario, donde sabemos que se desenvuelve a la perfección cantando en español, provocó una gran avalancha de críticas. Fue en 2018 en una entrevista que concedió al programa Despierta América donde tuvo dificultades para expresarse en español. Pero parece que todo eso ha quedado en el pasado, porque ahora la polifacética artista quiso volver a demostrar que no hay barrera entre ella y sus seguidores hispanohablantes a la hora de comunicarse.

La Diva del Bronx compartió un vídeo dirigiéndose a ellos en español para recordarles que dentro de unos días estrenará su canción Cambia el paso junto a Rauw Alejandro. Un tema que la tiene muy emocionada y que está deseando que escuchen todos sus seguidores.

"Hola mi gente, estoy aquí en mi casa trabajando en mi nueva canción, mi nuevo vídeo con Rauw Alejandro. Se llama Cambia el paso", comenta al comienzo del clip, en el que aparece con su melena rizada alborotada y radiante, como siempre. "Ojalá que lo disfruten. ¡Os quiero!", dice después de mostrar un cortísimo fragmento del videoclip, que verá la luz el lunes 5 de julio.

El vídeo es uno de los virales del día en Instagram y apenas unas horas después de compartirlo supera los 3.5 millones de reproducciones en el perfil de la famosa intérprete.

Muchos de sus seguidores no han dejado pasar la oportunidad para aplaudir su español y le han dejado comentarios como: "Extrañaba tanto escuchar tu español", "Por fin hablando en español, amo que hable español", "Hola mi JLo, me encanta cuando tienes el pelo así y hablas español, ¿puedes hablarlo más a menudo por favor? Es literalmente música para mis oídos" o "¡¡¡Qué lindo me encanta escucharte hablar español!!!".

Igual de amables han sido con ellas sus fans en otras plataformas sociales como Twitter, donde los mensajes de halagos hacia la famosa intérprete se multiplican por minutos.

Por suerte, parece que sus fans no tendrán que esperar mucho para volver a oírla en español, porque todo apunta a que en su canción con Rauw Alejandro cantará en este idioma...

En enero de este mismo año la cantante también sacó a relucir su español para mandar un poderoso mensaje a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Fue durante la posesión de Joe Biden y Kamala Harris en el Capitolio, un día histórico en el que Jennifer Lopez cantó This Land Is Your Land y America, The Beautiful.

En medio de su actuación, la artista dijo en español "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos". Una poderosa e histórica intervención que conmovió a millones de personas en todo el mundo, que convirtieron en tendencia este histórico momento protagonizado por la artista.

