Ex pelotero cubano Lázaro Vargas vuelve con un nuevo food truck de pan con lechón a Miami

El expelotero cubano Lázaro Vargas, quien tuvo un largo recorrido en la Serie Nacional con la nómina del conjunto capitalino de Industriales, vuelve a las calles de Miami en un nuevo food truck de pan con lechón.

Con una decoración alusiva al equipo Industriales, en la popular ciudad del sur de Florida, el carro ofrece una combinación que es muy conocida y gustada entre los cubanos: La mezcla de pan con masas de lechón asado y aliño.

Vargas ha contado con el apoyo de otro exjugador de beisbol, que también fuera integrante de los azules de La Habana, René Arocha, quien ha promovido el negocio en redes sociales, donde comparte imágenes de sus convocatorias a degustar el producto de una de las glorias deportivas de Cuba.

“Están invitados a cooperar con el artista. Vamos a comprobar si es verdad que es el mejor pan con lechón de Miami”, dijo el viernes, en una publicación en que proponía visitar el food truck al día siguiente.

No es el primer lance de Vargas en tales menesteres. Hacía dos años, también se le veía sonriente en Miami en un vehículo equipado para la venta de pan con lechón. "Coj..., el animal de verdad", se escucha decir en una directa a un camionero sorprendido de hallar a una gloria del deporte cubano preparando el alimento en el área de Homestead.

“Lo que no se puede es estar allá que están comiendo avestruz”, le contesta Vargas. “Cuando te lo avisan es porque lo que va a venir...”, añadió el exdeportista, que abandonó Cuba en 2015 y se quedó desde aquel año en Miami.

Según explica el medio Swing Completo, algunos problemas legales obligaron luego a Vargas a cerrar su negocio, uno que él mismo consideró que le había reportado las mayores ganancias económicas de su vida. Pasó un tiempo hasta que el dos veces campeón olímpico con la selección nacional, lograra poner sus papeles en orden y reabrir.

La dirección del punto de venta es la 120 SW Street y la 128 court, dentro de la zona de Kendall y bastante cerca de donde él vive con su esposa e hijos. “Si lo pruebas, das jonrón”, dice una frase que adorna su carro de color azul.

Sobre la idea de emprender tal negocio, el pelotero comentó al citado medio deportivo: “Eso se me ocurrió cuando fui una vez a un trámite de mi pasaporte y un amigo llamado Nelson me propuso trabajar con él a vender pan con lechón porque lo necesitaba. Un día pasó un camionero y tomó un video y ahí mismo lo subió para Facebook y se hizo viral aquel lugar”.

“Ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, porque la venta era tremenda y las propinas que me dejaban eran de 30, 40, 50 y hasta 100 dólares. Camioneros que me habían visto jugar en Cuba y me compraban 10 y 15 panes. Una cosa increíble que hizo que yo sacara la conclusión que aquello valía la pena al extremo de convertirse posiblemente en el mejor trabajo que he tenido, sin exagerar”, aseguró.

Vargas llegó a Miami acompañando a su hijo, Miguel Antonio, con intenciones de encaminarlo en el béisbol estadounidense. Finalmente, su hijo firmó como profesional y se desempeña de forma favorable en las Ligas Menores con los Dodgers, pero él prefiere no depender económicamente de Miguel Antonio y abrirse camino con su propio trabajo.

“Tengo salud y deseos de mantenerme trabajando. En la vida no puedes acomodarte y a mí siempre me gusta estar activo y no dejarle la carga económica a mi hijo. Eso no sería justo, pero en este país tienes que tener la mente positiva de que puedes seguir adelante y que trabajando hay muchas cosas que se pueden conseguir”, expresó.