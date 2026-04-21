Cuba anuncia nueva Liga Élite de béisbol en medio de crisis económica y apagones

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La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) anunció el lunes la celebración de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, que arrancará el próximo 2 de mayo en medio de una de las peores crisis económicas y energéticas que atraviesa la isla.

El torneo, que se extenderá hasta el 10 de julio, contará con los seis equipos que clasificaron en la pasada 64 Serie Nacional: Las Tunas, Matanzas, Industriales, Mayabeque, Artemisa y Holguín.

En su comunicado oficial publicado en el sitio JIT, la FCBS reconoció explícitamente el adverso contexto del país, aunque lo atribuyó al embargo estadounidense y a lo que denominó un "cerco energético": "A pesar de la situación que vive el país por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos, y por el cerco energético con el cual pretende estrangular a toda una nación, la pelota regresa a los estadios, a los hogares y al sentir de cada cubana y cubano."

La realidad es que Cuba lleva años sumida en una crisis estructural provocada por seis décadas de dictadura comunista, con apagones que durante la 64 Serie Nacional llegaron a 20 horas diarias y déficits eléctricos de hasta 1,969 megavatios.

La etapa clasificatoria se disputará entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con 40 juegos por equipo en subseries de cuatro encuentros, todos a las dos de la tarde.

Los cuatro primeros clasificados avanzarán a semifinales, pactadas del 21 al 30 de junio al mejor de siete juegos. La final se celebrará del 2 al 10 de julio con el mismo formato.

Cada equipo contará con 20 jugadores base y podrá incorporar hasta siete refuerzos de una bolsa confeccionada por la propia FCBS. Este martes se celebró la toma de refuerzos a las 10 de la mañana, junto con una reunión técnica previa.

El béisbol cubano atraviesa además un éxodo histórico de talento: casi 40 prospectos firmaron contratos con la Gran Carpa en 2025, y en marzo de este año el pelotero Esteban Terry desertó en México durante un torneo internacional.

Cuba también quedó eliminada en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, sin poder contar con figuras de las Grandes Ligas como Yandy Díaz, Yordan Álvarez y Luis Robert Jr.

La Liga Élite fue creada en 2022 como mecanismo para mantener el béisbol de alto nivel en la isla y seleccionar al representante para la Serie del Caribe. La III edición, celebrada en 2025 también en medio de apagones generalizados, la ganaron los Tigres de Ciego de Ávila, quienes representaron a Cuba en la Serie del Caribe 2026 en Caracas.

Pese al adverso panorama, la FCBS justificó el torneo pese al adverso panorama económico apelando a la identidad nacional: "Por lo que representa la pelota en el imaginario popular cubano, por estar asida a las raíces culturales y de identidad nacional, y porque es un reclamo del pueblo, a partir del 2 de mayo Cuba desplegará la IV Liga Élite de Béisbol."