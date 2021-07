Accidente en Santiago de Cuba termina con camión volcado en Paseo Martí

Camión volcado en la esquina del Paseo Martí con la Carretera Central, en Santiago de Cuba Foto © Facebook / Accidente Buses & Camiones

Un accidente ocurrido en la tarde del sábado en la esquina del Paseo Martí con la carretera Central, en Santiago de Cuba, terminó con un camión privado de carga volcado sobre la zona de setos ajardinados del entronque.

“El camión venía subiendo la loma de Paseo de Martí con exceso de velocidad. Parece que fue a hacer un giro y volcó. Al chofer lo sacaron del camión y lo auxiliaron enseguida, porque todo el combustible empezó a derramarse”, reportó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Facebook / Accidente Buses & Camiones

En las fotografías compartidas por el usuario se aprecia un viejo camión de los años 40-50 volcado en la esquina. Por las imágenes no se distingue el modelo del vehículo, pero aparenta ser un camión de carga sin “cama” bastante antiguo, lo cual encaja con la hipótesis planteada por el reportero de que “se quedó sin frenos”.

“Se desmayó ese camión”, bromeó uno de los usuarios en los comentarios, ya que la fotografía compartida está tomada desde un edificio alto (18 plantas) ubicado en la esquina del accidente, en la que se aprecia la imagen del camión volcado y apoyado sobre el costado del chofer.

Facebook / Accidente Buses & Camiones

El autor de la publicación informó de la rapidez con la que llegaron los auxilios médicos. Un testigo de los hechos comentó que la llegada de las ambulancias fue rápida. “En menos de 4 minutos habían 3 y en 4 un carro de bomberos”.

Siguiendo con el típico choteo de los cubanos, otro internauta comentó: “Entre el sol y los precios no digo yo... ¡Así quién no se desmaya!”. En un tono más serio, otro indicó que el accidente había ocurrido presuntamente por una maniobra del chofer para evitar atropellar a un peatón.

Facebook / Accidente Buses & Camiones

“El chófer está para el hospital. No hubo muertes, solo daños. Ese parque está siempre lleno de personas, ancianos así como de borrachos y vendedores ambulantes… de todo hasta tarde en la noche. He pasado en el P2 [y he visto] jóvenes desde por la mañana. Está lleno de personas. Menos mal que no hubo muertes”, añadió otro de los comentaristas del post.

Entre las hipótesis manejadas en los más de 100 comentarios de la publicación, sale ganadora la del exceso de velocidad del conductor del vehículo. “Creo el carro andaba sin la volqueta y venía a exceso de velocidad. Al girar, pierde la estabilidad por esa causa y se vuelca”, dijo uno, mientras otro bromeó diciendo que “iba a exceso de velocidad para la cola del pollo”.

Facebook / Accidente Buses & Camiones

Los accidentes de camiones de muchos años de antigüedad son frecuentes en Cuba. A mediados de junio, un camión Ford de los años cincuenta provocó un aparatoso accidente en la famosa Esquina de Toyo en la Calzada de 10 de Octubre, en La Habana.

Un problema con los frenos en el momento del cambio de luz en el semáforo, provocó que el chofer hiciera una maniobra para no colisionar con un Lada y terminase golpeando una moto y a escasos centímetros de empotrarse con la vidriera de la panadería Sylvain que se encuentra en esta conocida arteria de la capital cubana.

A mediados de enero, una ambulancia chocó contra un camión de carga en el tramo del puente de Boniato de la autopista de Santiago de Cuba. El accidente se produjo cuando el camión impactó el separador central del puente y se desvió hasta chocar con la puerta derecha de la ambulancia donde se encontraba el conductor, quien perdió el control del vehículo.

Días antes, un camión marca Kamaz perteneciente a la Empresa de Construcciones Militares, se volcó fuera de la carretera en la Calzada de Managua, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, resultando una persona fallecida y dos más con lesiones, uno de ellos con gravedad.

Recientemente, a comienzos de julio fallecía también el conductor de un camión luego de que el vehículo impactara contra un árbol en la intersección de la calle 190 y 5ta avenida, en La Habana.