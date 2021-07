AMLO critica demolición en Miami Beach: "Si yo gobernara Florida, no hubiese dinamitado el edificio"

AMLO y demolición de resto del complejo Champlain Towers. Foto © Facebook de Andrés Manuel López Obrador / Local 10 News

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó críticas contra la demolición del resto del complejo Champlain Towers en Surfside, Miami Beach, cuya torre sur se desplomó el pasado 24 de junio, provocando decenas de muertes y más de 100 desaparecidos hasta el momento.

En conferencia de prensa este lunes, el mandatario señaló que, si tal incidente hubiera ocurrido en México, habría un escándalo contra las autoridades por dicha demolición.

“Si yo gobernara Florida, no hubiese dinamitado el edificio, y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano, ¿cómo se rescatan 25 cuerpos, se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edifico? ¿Qué no se pudo esperar a hacer todo? Que se iba a caer ¿y por qué no lo apuntalaron? ¿no se podía?”, dijo.

“Imaginen si nos pasa eso en México, y la jefa de Gobierno, un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamitan el edificio, con 120 desaparecidos, ¿cómo estaríamos ahora aquí?”, inquirió, según medios locales.

De igual modo, criticó al medio estadounidense The New York Times al considerar que no se empeñó en hacer una correcta cobertura del derrumbe, en cambio, sí realizó una profunda investigación sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas en la Ciudad de México.

“Se metió hasta el New York Times (en el colapso de la Línea 12 del Metro), esta crisis sesgada de los medios no es nada más en México, es en el mundo. Se mete con un reportaje, me gustaría, con todo respeto, que se metieran con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida”, dijo.

La demolición de los restos del complejo de condominios Champlain Towers en Miami Beach tuvo lugar en la noche del domingo. La estructura fue derribada con explosivos de manera controlada.

Las autoridades concluyeron que la demolición era necesaria para reiniciar los esfuerzos de rescate, a medida que crecían las preocupaciones sobre la estabilidad del complejo. De la operación se encargó una empresa de Delray Beach y una firma de manejo de explosivos. El estado de Florida se hizo cargo del coste.

El gobernador de Florida Ron DeSantis dijo que las inquietudes acerca de la parte restante del edificio no dejaban más opción que la demolición. Muchos residentes de la parte del edificio que permaneció en pie abandonaron sus viviendas; la mayoría se fueron con lo que tenían en el momento del colapso y desde entonces no se les ha permitido reingresar al inmueble.

Los rescatistas también interrumpieron las labores entre los escombros debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas, a la vez que Florida vigila la evolución de la tormenta tropical Elsa. Tras reanudarse la búsqueda este lunes, los rescatistas hallaron otros tres cadáveres, con los que aumentó a 27 la cuenta de víctimas mortales. El número de desaparecidos, disminuyó a 118.