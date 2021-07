Youtuber cubano denuncia apagón de 12 horas en Pinar del Río: "Estamos para récord nacional"

Daguito Valdés y un apagón en Cuba. Foto © Facebook / Daguito Valdés / Suney San Roman

El youtuber cubano Daguito Valdés denunció en redes sociales este lunes que la ciudad de Pinar del Río, en la provincia del mismo nombre, llevaba 12 horas sin fluido eléctrico.

“Porfa, que alguien le avise a Renté (Termoeléctrica Antonio Maceo) que se ha olvidado de subirle el 'catao' a Pinar del Río y estamos para Récord Nacional con el padre de todos los apagones”, escribió el comunicador en Twitter.

“Se fue ayer a las 10:35 pm de anoche y son las 9:40am (+11 horas) y todavía sin corriente en gran parte de esta ciudad”, añadió Valdés, cuyo canal en YouTube se dedica a contenidos relacionados con el fútbol.

Algunos usuarios comentaron que los cortes de energía ni siquiera podían ser justificados con el impacto de la tormenta Elsa, ya que este había sido leve en el territorio.

“Amigo, de veras esta situación da tremenda pena y es una gran falta de respeto, anoche me la quitaron toda la madrugada y hoy a menos de ocho horas me la vuelven a quitar. No hay consideración alguna, uno con una beba pequeña, con mosquitos y calor”, describió un internauta desde Mayabeque.

“Ahora con la tormenta tienen justificación por 5 años para los apagones. Siempre es lo mismo”, lamentó otro.

Largos y frecuentes apagones han venido sucediendo a lo largo del país, cuando existen supuestas afectaciones en la disponibilidad de la generación térmica. La Unión Eléctrica aseguró que trabaja ininterrumpidamente en un programa a corto plazo de recuperación de tal disponibilidad a fin de disminuir los cortes de energía a partir de finales de esta semana.

Sin embargo, dijeron las autoridades, no se trata de una solución definitiva, pues "continuarán las afectaciones al servicio eléctrico". Asimismo, comentaron que los fallos se deben igualmente a averías ocurridas en unidades térmicas del país y a que, desde el pasado 21 de junio, ha habido dificultades en el suministro de combustible a los grupos electrógenos de la generación distribuida.

En medio de la crisis, el discurso gubernamental culpa al embargo de Estados Unidos de los apagones y ha anunciado en reiteradas ocasiones que estos se mantendrán por lo menos hasta agosto, período en que suelen registrarse las temperaturas más altas en la isla.

La situación ha promovido manifestaciones públicas de inconformidad, como un cacerolazo en Holguín en la noche del martes pasado.