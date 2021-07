Cubanos piden ayuda internacional por la compleja situación sanitaria de Matanzas

Hospital matanzas Foto © Captura Pantalla/NTV

Cubanos residentes en la provincia de Matanzas piden ayuda internacional urgente ante la compleja situación epidemiológica de esa provincia, donde personal de la salud y pacientes afirman que están colapsados los servicios médicos que atienden a los enfermos de coronavirus.

“Pedimos que vaya la brigada Henry Reeve para Matanzas y ayude como mismo hace en tantos países. Los hospitales están colapsados, el personal médico agotado, nuestras familias en terror, por favor hagan algo, no vivan más en la mentira", expresó Belise Blanco en el perfil del cineasta cubano Ian Padrón.

“Mi prima Belice Blanco es matancera y vive cerca de Varadero. Ella me pide que publique esto en aras de salvar vidas en la provincia de Matanzas. ¡Por favor, compartir urgente!”, escribió además Padrón en su muro, donde igual aparece un reportaje del Sistema Informativo de la TV Cuba en el que se expone la difícil situación que enfrenta ese territorio, impactado severamente por la Covid-19.

Al cierre de este lunes se reportaron 874 casos confirmados de coronavirus en Matanzas, la cifra más elevada del país. En este territorio las autoridades han confirmado la alta transmisibilidad de la predominante variante Delta, la cual mantiene en jaque al sistema de salud territorial, prácticamente colapsado por el elevado número de enfermos.

También el usuario de la red social Omar Jmenz asegura que: “Es un desastre. No aguantamos más. Yo estoy positivo en mi casa hace una semana y no me fui al Faustino porque está colapsado. ¿Dónde están nuestros héroes de batas blancas? Que vuelvan a casa”.

Anay Remón igual pide “que regresen los médicos que están en misiones internacionalistas. Que se abra un corredor humanitario para que entren medicinas e insumos. El personal de Salud ya no puede más. Si ellos se quiebran, todo está perdido”.

La opinión de Juan Pablo García Villar dice que “debería existir una campaña como la que hicieron por los Cinco. ‘Queremos de regreso las brigadas médicas’. ‘Las queremos ya’”.

“Creo que es un reclamo sin mucho sentido, no solo Matanzas necesita ayuda, hay una crisis general, enviar más médicos a Matanzas es descuidar otras provincias. El problema no es de cantidad de médicos, es de medicamentos y del turismo que no lo paran”, apunta la usuaria Ana María González Gorriz.

Entre los comentarios, el usuario Daniel Sánchez Llanes dice que “cuando terminen en Matanzas que se den un brinquito a Ciego de Ávila si todavía hay tiempo, aquí se están dejando morir a las personas y el gobierno de brazos cruzados, nada que es mejor que el mundo no se entere que hay enfermos durmiendo en el piso para no decir que nuestro sistema colapsó”.

Este lunes un enfermero del hospital Faustino Pérez, de Matanzas, aseguró que la instalación se encontraba colapsada por tantos casos de COVID-19. Ni tenían agua ni camillas. Tampoco el personal podía atender más pacientes.

Este domingo un paciente mostró cómo el hospital del Cárdenas tenía enfermos hasta en los pasillos por tener rebasadas su capacidad en salas.

Igual el doctor Emilio Arteaga Pérez, en representación del Gremio Médico Cubano Libre, instó este lunes a la alta dirigencia del país a reconocer la crisis sanitaria y humanitaria que vive la isla debido al creciente impacto del coronavirus.

"Es momento de que se aparten, si ya ustedes no pueden, por favor, tengan la humildad, tengan la bondad, tengan la humanidad de reconocer en primer lugar que estamos en presencia de una crisis, de que es necesario solicitar ayuda internacional", indicó Arteaga Pérez, en el mensaje estaba dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel y a la estructura de poder en el país.