Adolescente de 18 años desaparecida en Cuba ya está en su casa

Raquel Reyes Sánchez, adolescente desaparecida en Cuba Foto © Facebook / Yuxeli Sánchez

Raquel Reyes Sánchez, la adolescente cubana de 18 años desaparecida desde el pasado 3 de julio se encuentra a salvo en su casa, informó su madre Yuxeli Sánchez.

“Acaba de entrar a la casa Raquel. Le he tirado hasta una foto antes de sentarme a conversar porque creo que se lo merecen todos: las autoridades, familiares, amistades, por la ayuda prestada”, indicó este miércoles la madre de la adolescente en su muro de Facebook.

“A Dios gracias. Mi hija está en casa. Bueno, ahora les suplico que divulguen. Ahora me toca a mí como madre, pero más tranquila y juntas sé que enfrentaremos esto y espero luego que solo sea un mal recuerdo. Mil gracias a todos”, señaló Sánchez.

Asimismo, la plataforma independiente Amber Cuba, que ha contribuido a la visualización de este caso, se pronunció y aprovechó para recordar que aún existen menores desaparecidos en el país.

“Agradecemxs a todxs lxs que compartieron y apoyaron en el caso. Se mantienen aún ausentes de casa el niño Yosbany Villar Ávila (14 años) y la niña Maydeleisis Rosales Rodríguez (16 años)”, indicó la plataforma en su cuenta de Facebook.

Raquel Reyes desapareció de su casa en el reparto Miraflores del habanero municipio Boyeros, desde el pasado sábado 3 de julio.

La madre reportó la desaparición a las autoridades y pidió en redes sociales que cualquier información sobre el paradero de su hija fuera comunicada a los familiares a sus teléfonos personales.

“El sábado por la noche nosotros nos acostamos normal y cuando yo desperté el domingo la niña no estaba” -dijo la madre- “ella o se estaba escribiendo con alguien por WhatsApp, o alguien la llamó, o ya tenía cuadrado con alguien”.

“Ya fui hasta la policía, hemos hablado con todos los números que he podido localizar. No he podido hacer otra cosa”, agregó.

La iniciativa Amber Cuba surgió en el marco de la sociedad civil cubana para levantar data sobre las desapariciones de menores de edad en la isla, y así generar redes de interacción entre la ciudadanía que permitan no solo el aviso temprano de los extravíos o secuestros, sino también los seguimientos de casos y el acopio de información valiosa al respecto.

Aunque ni el grupo ni la madre de la adolescente ofrecieron más información sobre el caso -dónde estuvo o en qué estado de salud se encuentra la adolescente-, sí reiteró que aún continúan desaparecidos otros dos menores: Yosvany Villar Ávila (14 años) y Maydeleisis Rosales (16 años).

Yosvany Villar Ávila se encuentra desaparecido desde el 11 de diciembre de 2020 cuando fue visto por última vez en los alrededores de su casa en Lawton, en el habanero municipio Diez de Octubre.

En el caso de Maydeleisis Rosales -residente en Centro Habana- fue vista por última vez el 30 de mayo.