Cubanos se organizan para ayudar ante la crisis humanitaria por coronavirus en Matanzas

Medicamentos para Matanzas Foto © Twitter/FrankelMakina

Cubanos se movilizan a través de la iniciativa impulsada por el youtuber habanero Frankel Makina para ayudar ante la crisis humanitaria por coronavirus en Matanzas.

Tras la propuesta del joven youtuber en su red social de Twitter, varios ciudadanos cubanos se han unido a esta iniciativa que pretende llevar a hospitales y centros de aislamientos de Matanzas medicinas, alimentos e insumos de protección e higiene personal para trabajadores de la salud y pacientes ingresados.

Con estos fines abrieron una cuenta, que ya ha recibido más de 35 mil pesos cubanos, para hacer llegar a los afectados en la provincia de Matanza, el epicentro de la pandemia en Cuba y con su sistema de salud prácticamente colapsado

Hasta ahora han recopilado nasobucos, gel antibacterial, antibióticos, comida y dinero, aunque no han precisado cómo van a hacer llegar esos recursos donados voluntariamente por ciudadanos cubanos, ya que las autoridades nunca se toman a bien este tipo de ayuda voluntaria de la incipiente sociedad civil en la Isla.

Cuando el tornado que destruyó media Habana a principios de 2019 igual muchos ciudadanos se organizaron para llevar ayuda a los damnificados y muchos chocaron con el muro de las negativas de las autoridades.

No obstante, al igual que aquella vez, no pocos se han sumado a esta iniciativa. “Gracias por el gesto y la ayuda. La situación es muy crítica la verdad, las personas se están muriendo en sus casas, y nuestros médicos siguen adelante por la inquebrantable voluntad de salvar vidas, pero ya no dan más. Necesitamos todo el apoyo posible. Gracias!!!”, refiere uno de los usuarios de la red.

“Hola Frak tengo 50 mascarillas que quiero donar a esta causa. Soy de matanzas del municipio cabecera, del Reparto Peñas altas del 13platas, ¿cómo puedo donarlas?, le preguntan en un mensaje.

También otros dicen que “gracias a todos por unirnos para esta buena causa, hoy es Matanzas, mañana puede ser Cuba entera”, aunque tampoco han faltado los escépticos: “Ten van a meter preso por disidente. Según el Partido todo está perfecto y controlado”, le señalan en otro comentario.

La iniciativa del joven youtuber, residente en La Habana, se ha ido replicando en otras similares, como se refiere en el muro del perfil de Facebook de Mabel Cuesta, quien dijo este jueves que “estoy entrando en Matanzas. Abrazo a mi abuela, a mis tías, a mis sobrinas y a mi madre y voy para la calle a repartir medicinas”.

Cuesta, quien reside en Estados Unidos, aseguró que “esa no es la noticia. La noticia es que Enrique Guzmán Karell viene en ocho días cargado con todo lo que pueda cargar y pagando un billete ridículamente caro vía Toronto. Enrique es nuestro hermano de tornados, de recogedera de medicinas en Miami y de dar su casa y su familia y su dinero para que ayudemos a nuestra gente en Cuba. Por eso, cuando llegue, viene para nuestra casa en Matanzas a tirarse conmigo pa’la calle a repartir. Ten una sola fe: esto va por y para la gente. Ayúdanos. Ayuda a Matanzas”.