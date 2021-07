Actor Erdwin Fernández sobre crisis sanitaria en Cuba: Pedir ayuda humanitaria no es delito

Edwin Fernández. Situación de los centros de salud en Cuba Foto © Facebook / Edwin Fernández - Facebook / Leisam Rubio

El actor cubano Erdwin Fernández cree que pedir ayuda humanitaria “no puede ser considerado un delito” y que las autoridades de la isla deben abrir corredores aéreos para la asistencia internacional que permita paliar la actual crisis sanitaria que enfrenta la isla.

En una publicación de Facebook, el artista cuestionó que las autoridades de la isla aún mantuvieran un discurso triunfalista respecto al manejo de la pandemia.

“Pedir ayuda humanitaria no es delito, pedir, exigir asistencia no es delito, reconocer la crisis humanitaria, aceptarla, y permitir la apertura de un canal de ayuda a los seres humanos, a los cubanos no es un delito, es de valientes y mostraría humanidad, bellos y buenos sentimientos”, indicó Fernández.

En medio de la lamentable situación que sufre la provincia de Matanzas, actual epicentro del Covid-19 en la isla con casi la mitad de los contagios reportados en todo el país, las autoridades aún se niegan a reconocer el colapso de las infraestructuras de salud y de la atención primaria de salud.

“Espero de corazón la llegada a mi país, a todos, de las medicinas, alimentos y asistencia que haga falta. Y no hablo ya de política, hablo de humanidad, de amor por los seres humanos”, señaló el popular actor.

Además, Edwin menciona el peligro que entrañan las enormes aglomeraciones de personas para acceder a alimentos que, la mayoría de las veces, son insuficientes ante la demanda.

“Quisiera que cesaran las colas por lo más indispensable, que no cesan, y donde las personas se siguen aglomerando prácticamente unas encima de otras, literal ( y lo acabo de ver ahora mismo). Cuba necesita AYUDA HUMANITARIA, pero también un poco de humanidad y muchas cosas más”.

Numerosas voces dentro del gremio médico se han pronunciado para solicitar la asistencia de Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional, La Organización Mundial de la Salud, otras instancias internacionales y también para apoyar las acciones de la comunidad cubana en el exilio.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha negado públicamente el colapso de las infraestructuras, el alto déficit de casi todos los fármacos para responder a la demanda de la población y la pérdida del control para paliar la propagación.

Si bien en una reunión ministerial el mandatario reconoció que “ahora estamos en una situación realmente compleja de transmisión”, afirmó que “los modelos, los datos, la información estadística y los análisis que de ella se realizan a partir del comportamiento de la enfermedad en las últimas semanas”, todavía no representan un desbordamiento de los centros sanitarios.

"Van indicando que cada vez los niveles de transmisión se acercan más a las capacidades que tenemos creadas en el sistema de Salud para poder atender pacientes”; pero “esa es una de las situaciones a las que no hemos llegado y que otros países han tenido que sufrir como parte del comportamiento de esta pandemia”, señaló, según un reporte del portal Cubadebate.

Según el último parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en total el país registró 3 819 nuevos positivos en la última jornada y 26 fallecimientos a causa de la enfermedad, para un acumulado de 218 396 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 1 431 decesos.

Del total de contagios, Matanzas confirmó en las últimas 24 horas 1327 nuevos casos, cifra récord para una provincia desde marzo de 2020 que se reportó el primer caso en Cuba.