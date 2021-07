Cubanos agradecen mensaje de Cristóbal Soria en medio de crisis sanitaria del coronavirus

Cristóbal Soria Foto © Instagram

Decenas de cubanos agradecieron el mensaje de aliento al pueblo de la isla del español Cristóbal Soria, uno de los presentadores de la popular tertulia deportiva El Chiringuito de Jugones.

"Nuestros hermanos Cubanos necesitan ayuda…!!! Mandarles desde aquí mucha fuerza y ánimo… #SosMatanzas #SOScuba #CubaPorLaVida #CubaSalvaVidas", publicó Soria en su perfil de Facebook, junto a una imagen de la bandera cubana al lado del mensaje "SOS Cuba".

De inmediato decenas de sus seguidores de la isla, donde el programa español ha ganado popularidad y es distribuido a través del llamado "paquete", respondieron al post con mensajes de agradecimiento en medio de la crisis sanitaria a causa del Covid-19 que vive el país.

"Amén gracias Cristobal mi país cuba lo necesita y mucho bendiciones", "Gracias Soria por pensar en nosotros..!", "Gracias Tito Soria, toda la ayuda y las oraciones que recibamos son pocas. Pero este un pueblo que como dicen ustedes le echa huevos a la vida", fueron algunas de las respuestas.

"Gracias x ese comentario, sabemos que muchos países nos quieren ayudar, solo hace falta que el Gobierno deje que esa ayuda entre al país. Un Abrazo desde Cuba", comentó una forera.

Asimismo respondieron varios latinoamericanos y europeos con palabras de aliento a los cubanos.

"Cuando acá en Colombia pasamos por momentos difíciles, los Cubanos nos dieron su apoyo, es hora de devolverles el favor, fuerza hermanos Cubanos, una dictadura, no define a un pueblo", "también nos lo dieron a España", dijeron varios internautas.

Otros, por su parte, relataron la situación crítica que vive el país no solo en Matanzas, actual epicentro del Covid-19 en la isla, sino en todas las provincias.

"Gracias tío Soria, vivo en Cuba y la situación es desastrosa"; "los cubanos necesitamos toda la ayuda posible para superar esta situación"; "no solo en Matanzas también en Camagüey y en todas las provincias de Cuba entera se están muriendo. En Camaguey barrios enteros los tienen aislados sin entrar ni salir y las personas protestando porque ni comida tienen y el gobierno no los ayuda", fueron algunos de los relatos.

"El pueblo está muriendo y la dictadura no hace nada, no aceptaron la ayuda que brindaban para entregar vacunas gratis como sí recibieron todos los países latinoamericanos, les están quitando la corriente eléctrica más de 10 horas al día mayormente en la noche y madrugada donde no pueden dormir por los mosquitos y el calor insoportable; muchos niños están con sarna y tiña, enfermedades que era para que no existieran a estas alturas, no hay comida, por cualquier cosa la policía te pone multas astronómicas imagínate que ganas 2500 pesos cubanos y las multas son de 3000, 4000, 5000 así hasta 8000 pesos, ¿dónde coño se ve eso?, y si sales a buscar comida y a un policía le da la gana te para en la calle, te la quita, te mete una multa o te mete preso y así puedo seguir diciéndote toda la maravilla del comunismo que está gobernando Cuba", posteó otra cubana.

Actualmente la isla vive el peor momento de la pandemia de Covid-19, con más de 6400 casos confirmados la jornada anterior, hospitales colapsados y una crisis alimentaria que obliga a las familias a someterse a interminables colas por alimento, agravando la situación epidemiológica.

En medio de esa situación decenas de cubanos se han movilizado en varios países para mandar medicinas e insumos, pero el gobierno ha rechazado la ayuda alegando que se trata de una maniobra subversiva.

Junto a Josep Pedrerol y el resto de los miembros del equipo, Soria es uno de los comentaristas de El Chiringuito de Jugones, un programa de televisión español donde se debate sobre deporte, especialmente del fútbol español.

El espacio ha ganado popularidad en la isla donde se distribuye en el mercado informal.