Oscar Casanella califica de soberbia la negativa del Gobierno de Cuba a abrir canal humanitario

El científico Oscar Casanella calificó de "soberbia" e "irresponsable" la decisión del gobierno cubano de cerrarse a la ayuda humanitaria que promueven sus emigrados en el exterior.

El también activista lanzó fuertes críticas al régimen en medio de la situación sanitaria que vive la nación caribeña, con hospitales colapsados por el exceso de pacientes de Covid-19, un clima agravado por la falta de medicamentos y de personal médico.

"Que la dictadura cubana no firme el programa COVAX, no eliminen los aranceles a los que traen medicinas y alimentos, no permitir y facilitar la entrada de donaciones de medicinas, material gastable y alimentos del exilio, no permitir la entrada a Cuba a médicos cubanos en el exilio que quieren venir a ayudar pero que se les prohíbe injustamente la entrada al país, no permitir un corredor humanitario. Eso no es orgullo, eso es irresponsabilidad, soberbia, indolencia, desprecio y genocidio", dijo Casanella en Facebook.

Su mensaje responde a las últimas declaraciones del gobierno de negarse a aceptar los donativos que están siendo recogidos en otros países alegando que estas iniciativas son acciones subversivas.

Desde hace algunos días varios médicos emigrados se han brindado a asistir gratuitamente a sus colegas en la isla, mientras cientos de personas intentan hacer llegar medicinas e insumos. Aunque han pedido al gobierno la eliminación de aranceles esta no se ha hecho efectiva.

Tampoco se ha aprobado un corredor humanitario que haga llegar la ayuda a los necesitados, especialmente en la provincia de Matanzas.

En medio de esa situación el gobierno cubano niega el colapso de su sistema de Salud, el cual ha sido la base de su propaganda en el último año.

Los casos de Covid-19 en Cuba se han incrementado notablemente en los últimos dos días, al pasar de poco más de 3,600 diagnósticos diarios a 6,422 el viernes y 6,750 este sábado.

Este sábado es el noveno día consecutivo en que Cuba reporta cifras récord de contagios. De igual modo, se trata de la segunda ocasión consecutiva en que el país supera la barrera de los 6,000 casos confirmados.

Casanella había advertido recientemente que el gobierno cubano debía dejar a un lado la propaganda y priorizar la salud del pueblo, a través de un mensaje colgado en su Facebook.

También había alertado que si los candidatos vacunales cubanos demoraban en aprobarse, el gobierno de la isla debía comenzar a buscar alternativas para adquirir las vacunas que ya han sido aprobadas como la Pfizer y proceder a inmunizar a la población.

Ante el argumento de que el país no tiene dinero para costear una vacuna, Casanella respondió que varios países latinoamericanos de bajos ingresos (Bolivia y Nicaragua) ya han pedido ayuda a la Organización Mundial de la Salud para iniciar sus campaña de vacunación, pero Cuba no lo ha hecho.

Casanella también se refirió a la profunda crisis económica que atraviesa el país, y observó que los cubanos están perdiendo demasiado tiempo "en la sobrevivencia" y haciendo colas que agravan la situación epidemiológica.