Ex estrella porno Mia Khalifa llama “basura” a Díaz-Canel por su manejo de la pandemia en Cuba

Ex estrella porno Mia Khalifa y Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba Foto © Twitter / Mia Khalifa - Twitter / Miguel Díaz-Canel

La popular ex estrella de cine porno, Mia Khalifa, llamó “basura” al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por lo que ella creyó un pésimo manejo de la situación epidemiológica en la isla.

“Amigo, eres una basura”, indicó la joven de 28 años en Twitter.

No obstante, la ex actriz de origen libanés también se refirió al embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, y atribuyó parte de la crisis biofarmacéutica cubana a estas medidas. El comentario suscitó muchas reacciones de grupos detractores y defensores del embargo. No obstante, la joven replicó nuevamente y mencionó las similitudes entre los pueblos de Líbano y Cuba.

“Dios mío, llamamos al presidente libanés "El Basura". ¡Los cubanos y los libaneses tienen mucho en común! Liderazgo corrupto y sanciones estadounidenses que no lastiman a los líderes corruptos, sino a los civiles inocentes”, indicó la joven sobre la compleja crisis energética que sufre el país árabe y las tensiones geopolíticas entre Irán, el propio Líbano y Estados Unidos.

Khalifa ha tuiteado varias veces durante este viernes sobre la trágica situación sanitaria que enfrenta la isla. En horas de la tarde, la actriz preguntó a los internautas de la red social cómo podía enviar ayuda a Cuba.

“¿Dónde podemos encontrar donaciones organizadas para ayudar a Cuba? Buscando a través del hashtag #SOcuba pero no he tenido suerte”, aseguró.

Varios usuarios le explicaron la compleja realidad de la isla, las restricciones del gobierno y las tarifas aduanales exageradas, las cuales impiden que se transporten grandes cargamentos de medicamentos y fármacos. A ese escenario, se le suma la mediación estatal en cualquier operación, limitando la agencia independiente del sector civil, incluso en situaciones tan alarmantes.

En estos momentos, Cuba vive la situación más crítica de la pandemia del coronavirus, con récord de contagio este viernes por encima de los 6,400 y los hospitales de algunas localidades totalmente colapsados.

Además de la crisis sanitaria, el país atraviesa un profundo desabastecimiento de alimentos y productos de aseo personal, lo que obliga al pueblo a realizar tortuosas colas desde horas tempranas de la madrugada para acceder a comestibles, situación que no ofrece un clima adecuado para evitar la propagación del virus.

Numerosos cubanos han pedido al gobierno aceptar el envío de ayuda humanitaria, pero la respuesta del régimen ha sido negar el colapso y cerrarse a la propuesta.

Mia Khalifa fue una exitosa actriz porno que con solo 2 meses en la plataforma online Pornohub consiguió posicionar su contenido en el top de las búsquedas de esta clase de consumo.

Se retiró con tan solo 24 años, en 2015, debido “principalmente a una profunda desilusión con la industria”, aseguró a The Washington Post. "Supongo que fue mi fase rebelde. No fue realmente para mí. Maduré un poco y traté de distanciarme de eso".