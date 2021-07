Yomil responsabiliza al Gobierno por la crítica situación que se vive en Cuba: La culpa es de ustedes, señores

El cantante de género urbano, Yomil Hidalgo, culpó al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la crítica situación que se vive en Cuba, con una propagación descontrolada del coronavirus que está provocando el colapso de las infraestructuras sanitarias, mientras la escasez y la represión marcan el día a día de los cubanos.

“¿De quién es la culpa, del cubano con la indisciplina social?... ¿De quién es la culpa, del transporte, del toque de queda a las nueve de la noche, de quién es la culpa?… Del gobierno cubano. La culpa es de ustedes, señores”, manifestó el reguetonero este viernes en una directa transmitida a través de su cuenta de Instagram.

Dolido por la situación que se está viviendo en Cuba y especialmente en la provincia de Matanzas, Yomil se cuestionó la eficiencia de las medidas tomadas por el gobierno y la capacidad de quienes están tomando las decisiones en el país para salir de este momento crítico, señalando como principal responsable al gobernante Díaz-Canel.

Según el artista, ha sido “la incapacidad e ineficiencia de políticos y cuadros, del sistema que usted preside, Díaz-Canel”, la causa de que el país esté sumido en el caos y condenando a la miseria a millones de cubanos que merecen una vida digna.

Un pueblo que, según Yomil, ha sido noble y disciplinado durante la pandemia, que “ha hecho caso a las disímiles medidas del gobierno, pese a las miles de multas que le han impuesto por siquiera bajarte el nasobuco para fumarte un cigarro”.

“La culpa es de ustedes por dejar el país cerrado al turismo interno y abrirlo al externo. Es por eso que Matanzas está colapsando. Porque todos los turistas que llegan a Varadero están en Matanzas. ¡Y sabrá dios cómo fue el proceso de control a esos turistas, los PCR, o si fue entren y hagan lo que quieran, que ya se vacunaron con la Sputnik!”, señaló el músico.

Sobre este punto, Yomil se mostró indignado y consideró la decisión de abrir al turismo internacional la responsable de que el país esté ahora sufriendo una ola de contagios, con la presencia de nuevas cepas y variantes del virus, como la Delta, que está incidiendo en crecimiento acelerado de la curva de nuevos casos de pacientes infectados, y de fallecidos.

“Presidente Díaz-Canel, bote a todos esos cuadros y políticos, que son burócratas, no aportan soluciones, solo restricciones. Ponga a gente joven, emprendedora, con ganas de hacer. No salga más en la tele dándole regaños a gente mayor que sabe lo que tiene que hacer. No salga más en las reuniones de provincia que no se sabe ni de qué hablan, diciendo cosas absurdas, que si ‘resistiremos’, que si ‘el bloqueo’… Y los cuadros y dirigentes, son unos ineficientes”, denunció Yomil.

En un estilo directo, duro pero constructivo, el cantante apuntó a la dirigencia cubana por los resultados de su gestión. “Es por eso que este país ni está avanzando, ni va a avanzar, por la ineficiencia del gobierno cubano”, repitió.

Cuando empezó la pandemia, aseguró Yomil, él fue de los primeros que dijo que cerraran la frontera, “porque vi a una viceministra en la televisión diciendo que vinieran los turistas, que Cuba era segura. Yo estaba en Canadá y todo el mundo empezaba a hablar de cerrar las fronteras y aquí diciendo que vinieran, que el turismo es seguro”.

“Este gran rebrote de ahora es por la entrada el turismo. Prefieren abrir al turismo de afuera y no abrir para el turismo cubano, que está fundido. Es verdad que a ustedes les hace falta dinero, pero controla al turismo, deja al nacional también, deja que los cuentapropistas abran los negocios”, insistió Yomil, para quien la decisión de abrir al turismo internacional es la causante de la situación que atraviesa el país.

Esta apertura, sumada a la incapacidad de los cuadros y dirigentes del gobierno, es para Yomil el motivo por el cual Cuba está en un momento crítico. “¿De quién es la culpa, del cubano que sigue pasando mil trabajos, necesidades, en las colas, en el día a día? Estamos fundidos porque llevamos más de un año en una pandemia. Y en vez de salir de ella, lo que estamos es entrando cada vez más”, afirmó.

Viendo todo ello, más el colapso sanitario que se está viviendo en Matanzas y otras provincias del país, Yomil denunció que se gobierne reprimiendo y queriendo silenciar las voces críticas. Asimismo, animó a los cubanos a perder el miedo y denunciar a través de las redes, a decir lo que está mal, a criticar sin temor a represalias.

“El gobierno trabaja para el pueblo y tenemos el derecho a criticarlo. Estamos en otro momento de la historia. Tiene que haber libertad de opinión. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo, pero por eso no puedo molestar”, defendió el reguetonero.

“Eso es lo que tiene que hacer el cubano que sufre en silencio. Esto mismo que yo estoy diciendo, lo hablan 11 millones de cubanos en su casa, en voz baja. No tengan miedo. Expónganlo. El gobierno no puede ni censurar, ni reprimir, ni hacer actos de repudio, no te puede quitar el trabajo o hacer un mal por decir lo que piensas, por criticar”.

“¿Para qué abrieron al turismo sin tener vacunado a todo el pueblo? ¿No tienen dos vacunas? ¿Por qué no esperaron a tener a vacunados a todo el mundo y luego abrir al turismo? Yo viajo, tengo internet, me informo, converso, tengo curiosidad por cómo está el mundo y les puedo decir que estamos a 62 años de distancia del mundo. Y los que lo decimos somos los que caemos mal porque criticamos”, protestó.

“El mundo está yendo demasiado veloz, y nosotros creyendo que gira alrededor nuestro. No podemos ir en dirección contraria, tenemos que estar conectados con el mundo”, concluyó el artista de género urbano antes de terminar diciendo “SOS Matanzas. Estamos activos. Bendiciones”.