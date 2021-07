Habla anciana de foto viral de protestas en Cuba: "Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre y trabajo"

La anciana cubana Sara Naranjo, cuya foto con una cazuela se viralizó en las últimas horas Foto © Twitter/Angel

Sara Naranjo, una anciana cubana cuya foto haciendo sonar una cazuela se hizo viral durante las protestas de este domingo en Cuba, explicó que salió a la calle porque está cansada de pasar hambre y trabajo.

“Me llamo Sara Naranjo. Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua, no tengo nada. Aquí esto es lo más grande de la vida", dijo la anciana de 87 años en un vídeo difundido en redes sociales.

"Los apagones. Estos apagones me ponen malísima. Me falta el aire y busco el ventilador para ponerlo y no lo encuentro porque no hay luz. Quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla Y uno se aburre, se cansa, está uno loco, arrebatado", añadió.

"Esto está muy muy malo, muy malo. Esto tiene que tener un cambio bueno", sentenció la anciana, que ha sido apodada en las redes como "Mariana Grajales".

La mujer contó que debe operarse de un ojo porque tiene cataratas, ve muy mal y dice que no tiene quien la opere, que está al quedarse ciega y que tiene miedo a la ceguera.

"Un beso para todos, los quiero, y Patria y Vida", concluyó la anciana antes de despedirse.

Miles de cubanos salieron este domingo a protestar por la crisis que enfrenta el país, agudizada por la pandemia del coronavirus. “No tenemos miedo”, “Patria y Vida” y expresiones contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fueron algunas de las frases coreadas primero por manifestantes en San Antonio de los Baños, provincia d Artemisa, a la que se sumaron luego protestas en Santiago de Cuba, La Habana, Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y otras provincias del país.

Durante una locución en la televisión nacional, Díaz-Canel ordenó a los defensores del gobierno reprimir a los manifestantes en la calle. Policías y agentes de la Seguridad del Estado reprimieron con violencia a manifestantes pacíficos que salieron a las calles de La Habana y de otras provincias para exigir libertad y derechos.

La cubana Beatriz Batista ofreció un sobrecogedor testimonio sobre la jornada de protestas vivida este domingo en Cuba, en el que recalcó cómo el gobierno de la isla es una dictadura por permitir que la policía uniformada y vestida de civil diera golpes al pueblo.

La Comisión Interamericana de DDHH, la OEA, el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos, entre otros, han denunciado el uso de la fuerza, las detenciones y agresiones contra manifestantes este domingo en Cuba.