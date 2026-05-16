Evocan en Isla de la Juventud excarcelación de Fidel Castro en una Cuba con cientos de presos políticos

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El régimen cubano conmemoró ayer en la Isla de la Juventud los 71 años de la excarcelación de los moncadistas del Presidio Modelo, ocurrida el 15 de mayo de 1955, en un acto oficial enmarcado en el año conmemorativo del centenario del natalicio del exdictador Fidel Castro Ruz, que se cumplirá el 13 de agosto próximo.

La jornada, presidida por las máximas autoridades del municipio especial, estuvo dominada por discursos de reafirmación revolucionaria. El orador principal, Yander Zayas Pérez, integrante del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), afirmó que «tal como los jóvenes del Moncada convirtieron la prisión en escuela y tribuna, el pueblo pinero se compromete a transformar cada obstáculo en oportunidad, cada carencia en impulso creador y cada agresión en motivo para reafirmar su adhesión a la Revolución», según reportó la ACN.

Zayas Pérez también citó al presidente Miguel Díaz-Canel, quien había declarado: «Ante las amenazas externas, nuestra respuesta será siempre la misma: más unidad, más resistencia, más confianza en la victoria», indicó la fuente.

El dirigente partidista denunció además lo que llamó «el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético de Estados Unidos» como intentos de asfixiar al país, atribuyendo al embargo estadounidense responsabilidades que corresponden a 67 años de gestión dictatorial.

El acto glorificó la historia del Presidio Modelo recordando que, desde la llegada de Fidel Castro en octubre de 1953, los moncadistas fundaron la Academia Ideológica Abel Santamaría, levantaron la biblioteca Raúl Gómez García y organizaron una cooperativa interna. El 15 de mayo de 1955, 30 jóvenes, entre ellos Fidel Castro, Raúl Castro y Juan Almeida, salieron del penal tras una campaña popular de presión por la amnistía. Castro había sido condenado a 15 años de prisión en la Causa 37 de 1953 del Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba.

Lo que el acto oficial omitió es que ese mismo Presidio Modelo, presentado como símbolo de resistencia revolucionaria, fue utilizado por el propio gobierno de Fidel Castro para encarcelar a miles de presos políticos tras 1959 según registros periodísticos, hasta su cierre en 1967.

La ironía del acto resulta aún más aguda a la luz de los datos más recientes. Un día antes de la conmemoración, el 14 de mayo, la organización Prisoners Defenders publicó un informe con un título que lo dice todo: «Torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte marcan un nuevo récord absoluto de 1.260 prisioneros políticos en Cuba».

De esos 1.260 presos políticos y de conciencia, 785 se encontraban en prisión efectiva y 475 bajo arresto domiciliario, trabajo forzoso sin internamiento u otras medidas restrictivas al cierre de abril de 2026.

Desde el 1 de julio de 2021, fecha de las protestas del 11J, 2.048 personas han pasado por cárceles cubanas por razones políticas, según Prisoners Defenders. Entre los nuevos presos de abril de 2026 figuraban menores de edad vinculados a las protestas del 13 de marzo en Morón.

El acto también destacó la campaña «Mi Firma Por la Patria» como prueba de adhesión popular: Zayas Pérez señaló que más de 46.000 firmas en la Isla de la Juventud respaldaron el movimiento. Sin embargo, opositores y ciudadanos denunciaron presiones en centros de trabajo, escuelas y comunidades para obligar a firmar, calificando la campaña como un mecanismo de coerción política disfrazado de adhesión voluntaria.

Zayas Pérez cerró su intervención al estilo de la propaganda que el régimen repite como mantra: «En el centenario de Fidel, la evocación de aquel 15 de mayo se convierte en símbolo de continuidad: Cuba no se doblega, Cuba no se rinde, Cuba sigue de pie defendiendo su derecho a existir libre y soberana». Mientras tanto, Amnistía Internacional advirtió en abril que, pese al anuncio de un indulto a 2.010 personas el 2 de abril, el proceso seguía marcado por opacidad y discrecionalidad, y la represión política no había cesado.