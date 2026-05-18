Confirman muerte en prisión del manifestante del 11J Ernesto Brieva Sempé

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Cubalex informó este lunes la confirmación de la muerte bajo custodia del preso político Ernesto Brieva Sempé, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021, ocurrida en la madrugada del 12 al 13 de mayo en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

La organización cubana de derechos humanos y asistencia legal denunció el caso en sus redes sociales e indicó que Brieva Sempé, de 48 años, se encontraba en estado severo de desnutrición al momento de su muerte.

Según Cubalex, Brieva Sempé había sido condenado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento por su participación en las protestas de la zona conocida como El Toyo, en el municipio Diez de Octubre.

Sin embargo, «fuentes cercanas afirman que la sanción fue revocada y permanecía encarcelado por mantener una postura crítica al sistema».

El dossier del caso revela que en el juicio celebrado el 25 de noviembre de 2022 contra 15 manifestantes de Diez de Octubre, Brieva Sempé había recibido originalmente una condena de 12 años de privación de libertad.

Además de la desnutrición severa, Cubalex reportó que la Seguridad del Estado vigiló el funeral del preso político, una práctica que organizaciones de derechos humanos han documentado como forma de intimidación a los familiares de las víctimas.

El Combinado del Este, la prisión más grande de Cuba, ha sido señalada reiteradamente por sus condiciones inhumanas.

Días antes de la muerte de Brieva Sempé, ya se habían denunciado reducciones drásticas en las raciones de comida para sus reclusos.

La muerte de Brieva Sempé es la sexta de un manifestante del 11J bajo responsabilidad estatal desde 2021, según el conteo de Cubalex.

Este año también falleció el preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, quien murió en febrero tras sufrir una isquemia cerebral en prisión y fue excarcelado bajo licencia extrapenal cuando ya estaba en estado terminal.

La organización advirtió que en lo que va de 2026 ha reportado 20 muertes bajo custodia en prisiones cubanas, en un contexto de aumento alarmante de fallecimientos en el sistema penal de la isla.

Cubalex extendió sus condolencias a los familiares de Ernesto Brieva y exigió «una investigación independiente e imparcial sobre su muerte, así como garantías de protección para las personas privadas de libertad y el cese de las represalias contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión».