Yessy World emocionada por protestas en Cuba: Esas son gentes desamparadas por el gobierno, son gentes desesperadas

La influencer cubana Yessy World se emocionó por las protestas que este 11 de julio se vivieron en Cuba, entre ellas en su provincia, Cienfuegos, al tiempo que subrayó que quienes salieron a las calles este domingo fueron sobre todo quienes no tienen familiares en el extranjero que los ayude, quienes sienten más el rigor de la crisis.

Yessy World recalcó que la gente que recibe remesas y recargas en muchos casos ayer se quedó en casa “oyendo las mentiras que dicen el noticiero”, porque no sienten que tengan necesidad de salir a protestar, y aprovechó para destacar la importancia que tiene el llamado “parón”.

“Los cubanos mientras reciba ayuda desde el exterior no va a salir a reclamar su derechos. Lamentablemente es así”, dijo, y reiteró que "los que están en las calles son los que no tienen familiares en el exterior, y aquí podemos ver, realmente cuántos son los cubanos que reciben ayuda".

Yessy relató que un familiar suyo le dijo que la gente estaba en las calles reclamando que les manden dinero, opinión que la youtuber se encargó de precisar que no comparte.

“Esa gente que está ahí no están reclamando que manden remesas, que manden recargas. Esa gente que está ahí, escucha bien lo que dicen, es ‘libertad’. Esa gente no reciben un peso del exterior, esa gente no tienen quien les ayude, quien les mande euros, quien les mande nada. Esa gente se está comiendo el cable del desastre de las medidas que ha tomado el desgobierno, ese es el resultado”, apuntó.

“Esas son gentes que están desamparadas por el gobierno cubano, esas son gentes que están desesperadas, que tienen hijos que no tienen qué calzar, qué comer. Que se están comiendo los apagones y que no pueden hacer nada al respecto”, añadió.

“Estoy emocionada, me siento muy orgullosa de ser cubana hoy, pero más que nada ser cienfueguera. Orgullo cienfueguero es el que siento ahora mismo de ver tanta gente de mi provincia, de mi ciudad”, dijo la influencer, que recientemente fue madre y que reiteró su apoyo y respeto para todos los cubanos que salieron a protestar en la isla este domingo.