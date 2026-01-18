Impedido de salir a buscar comida para su hijo: Padre de preso político del 11J denuncia otro episodio de represión

Vídeos relacionados:
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11 de julio Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció este domingo un nuevo episodio de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, que le impidió salir de su vivienda cuando intentaba buscar alimentos para su hijo encarcelado.
“Aquí están, aquí los tengo. No puedes salir, es la orden”, escribió Aguilar Bravo en una publicación en Facebook, en la que relató cómo agentes del régimen volvieron a cercarlo, por tercera vez en lo que va de mes.
Según su denuncia, situaciones similares ocurrieron el 1 y el 3 de enero, y nuevamente este 18, una reiteración que confirma el seguimiento constante al que es sometido.
En su mensaje, el padre del joven preso político apeló a la dignidad y a la conciencia frente a la represión. “No sé si algo digno se defienda con represión y poder. Yo sé lo que defiendo y solo tengo una única arma: la verdad”, escribió.
Aguilar Bravo explicó que necesitaba salir a buscar los alimentos de Walnier, una tarea básica que se ha convertido en motivo de vigilancia e intimidación.
Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado por su participación en las protestas del 11J y cumple una larga sentencia en prisión, pese a padecer una discapacidad intelectual y una lesión cerebral diagnosticada. Su caso ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos y ha motivado denuncias públicas dentro y fuera de la isla.
El hostigamiento contra Wilber Aguilar no es nuevo. En múltiples ocasiones ha denunciado vigilancia policial, amenazas y actos de intimidación por parte de las autoridades, como patrullas apostadas frente a su vivienda en fechas familiares o momentos sensibles. Su activismo lo ha convertido en una de las voces más visibles entre los padres y familiares de presos políticos del 11J.
Lejos de amedrentarlo, la represión ha reforzado su postura. “Yo soy un negro libre. Ustedes están presos en su conciencia”, escribió en su publicación, antes de exigir nuevamente la libertad de su hijo y de todos los presos políticos. “Paz para las familias cubanas. Viva Cuba libre”, concluyó.
El caso de Wilber Aguilar Bravo refleja la presión sistemática que enfrentan no solo los manifestantes encarcelados tras el 11 de julio de 2021, sino también sus familias, sometidas a un cerco constante por reclamar justicia, dignidad y libertad en un país donde incluso salir a buscar comida puede convertirse en un acto de resistencia.
Preguntas frecuentes sobre la represión y presos políticos en Cuba
¿Cuál es la situación actual de Wilber Aguilar Bravo y su hijo Walnier Luis Aguilar Rivera?
Wilber Aguilar Bravo enfrenta hostigamiento constante por parte del régimen cubano debido a su activismo en favor de su hijo, Walnier Luis Aguilar Rivera, preso político del 11J. Walnier, que padece una discapacidad intelectual y una lesión cerebral, cumple una larga condena en prisión. El padre ha denunciado el acoso y la represión que sufren ambos por parte de la Seguridad del Estado.
¿Por qué el régimen cubano traslada a los presos políticos a cárceles lejanas?
El régimen cubano utiliza los traslados forzosos como método de castigo y aislamiento para quebrar la resistencia de los presos políticos y sus familias. Alejar a los reclusos de sus provincias de residencia dificulta las visitas familiares y limita su comunicación con el exterior, lo cual es una táctica para debilitar psicológicamente a los prisioneros y a sus allegados.
¿Cómo afectan las protestas del 11J y sus consecuencias a las familias de los presos políticos en Cuba?
Las familias de los presos políticos del 11J enfrentan un constante acoso y hostigamiento por parte del régimen cubano. Las autoridades utilizan la vigilancia, intimidación y amenazas para silenciar a los familiares que exigen justicia y libertad para sus seres queridos. Esta presión genera un ambiente de temor y represión para quienes intentan alzar su voz contra las injusticias cometidas.
¿Qué medidas han tomado organizaciones internacionales respecto a los presos políticos del 11J en Cuba?
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Embajada de Estados Unidos en Cuba han denunciado los abusos contra los presos políticos del 11J y han exigido su liberación inmediata. Estas instituciones han documentado y condenado las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano, buscando presionar para que se respeten las libertades fundamentales en la isla.
