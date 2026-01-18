Impedido de salir a buscar comida para su hijo: Padre de preso político del 11J denuncia otro episodio de represión

Vídeos relacionados:

Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11 de julio Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció este domingo un nuevo episodio de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, que le impidió salir de su vivienda cuando intentaba buscar alimentos para su hijo encarcelado.

“Aquí están, aquí los tengo. No puedes salir, es la orden”, escribió Aguilar Bravo en una publicación en Facebook, en la que relató cómo agentes del régimen volvieron a cercarlo, por tercera vez en lo que va de mes.

Captura de Facebook/Wilber Aguilar Bravo

Según su denuncia, situaciones similares ocurrieron el 1 y el 3 de enero, y nuevamente este 18, una reiteración que confirma el seguimiento constante al que es sometido.

En su mensaje, el padre del joven preso político apeló a la dignidad y a la conciencia frente a la represión. “No sé si algo digno se defienda con represión y poder. Yo sé lo que defiendo y solo tengo una única arma: la verdad”, escribió.

Aguilar Bravo explicó que necesitaba salir a buscar los alimentos de Walnier, una tarea básica que se ha convertido en motivo de vigilancia e intimidación.

Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado por su participación en las protestas del 11J y cumple una larga sentencia en prisión, pese a padecer una discapacidad intelectual y una lesión cerebral diagnosticada. Su caso ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos y ha motivado denuncias públicas dentro y fuera de la isla.

El hostigamiento contra Wilber Aguilar no es nuevo. En múltiples ocasiones ha denunciado vigilancia policial, amenazas y actos de intimidación por parte de las autoridades, como patrullas apostadas frente a su vivienda en fechas familiares o momentos sensibles. Su activismo lo ha convertido en una de las voces más visibles entre los padres y familiares de presos políticos del 11J.

Lejos de amedrentarlo, la represión ha reforzado su postura. “Yo soy un negro libre. Ustedes están presos en su conciencia”, escribió en su publicación, antes de exigir nuevamente la libertad de su hijo y de todos los presos políticos. “Paz para las familias cubanas. Viva Cuba libre”, concluyó.

El caso de Wilber Aguilar Bravo refleja la presión sistemática que enfrentan no solo los manifestantes encarcelados tras el 11 de julio de 2021, sino también sus familias, sometidas a un cerco constante por reclamar justicia, dignidad y libertad en un país donde incluso salir a buscar comida puede convertirse en un acto de resistencia.