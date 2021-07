Cuba en primera plana: Así cubrió las protestas la prensa internacional

Represión ayer junto al Capitolio Foto © Foto: Adalberto Roque/AFP

Este domingo fue un día ajetreado para los corresponsales extranjeros en Cuba. Las protestas antigubernamentales que estallaron en diversos puntos no sólo tomaron por sorpresa al gobierno sino también a los periodistas acreditados. A últimas horas de la tarde, sin embargo, comenzó a fluir la información de agencias y medios internacionales sobre los sucesos, que aparecieron primero en las redes sociales a pesar de los cortes de internet ordenados por las autoridades.

La agencia EFE fue de las primera en dar noticias de las multitudinarias manifestaciones.

En España, casi toda la prensa (incluidas las principales agencias) publican reportes e imágenes de lo sucedido ayer. El diario español El País titula "Cuba vive las mayores protestas contra el Gobierno desde la crisis de los años noventa", mientras que El Mundo hace notar la innegable sorpresa de las autoridades ante la magnitud de las manifestaciones. ABC, por su parte, tituló en primera plana: "Díaz-Canel llama a defender la revolución mientras la cólera estalla en las calles de Cuba". En todos los casos, los reportes van acompañados de imágenes tomadas, sobre todo, en La Habana.

Por su parte, el diario El Confidencial tiene buenos reportes in situ sobre la represión que ha seguido a las protestas.

La cadena BBC propone "3 claves para entender las manifestaciones en la isla, las más grandes en décadas" y CNN prefiere destacar lo "raro" de una protesta tan multitudinaria.

Para la agencia France Press, Cuba está "sacudida por manifestaciones inéditas contra el gobierno". Y el diario argentino Clarín denuncia que "las autoridades han cortado el servicio de datos móviles de internet en todo el país, presumiblemente para evitar que se difundan videos de las protestas y mermar la capacidad de convocatoria de los participantes".

Algunos medios de prensa denunciaron que el fotógrafo de la agencia Associated Press Ramón Espinosa fue agredido violentamente por la policía mientras tomaba imágenes de las protestas.

Deutsche Welle mostró también videos que daocumentan el origen de la protesta --y la violenta represión posterior.

En la prensa norteamericana, los medios más importantes de la prensa escrita, The New York Times y The Washington Post, traen sendos reportajes sobre la situación en la isla.

El reporte de Anthony Faiola para el WaPo se titula "Cubans take to the streets for the biggest anti-government protests in decades" (Los cubanos toman las calles en las mayores protestas antigubernamentales en décadas"). La nota de la veterana Frances Robles para el NYTimes recoge testimonios de varios participantes en las marchas, así como de activistas antigubernamentales junto con las declaraciones de la propaganda oficialista. El reportaje de Robles se titula "Los cubanos denuncian la 'miseria' en las mayores protestas en décadas".

La mayoría de los medios internacionales insisten en abordar las protestas de ayer como expresión de un hartazgo nacional propiciado por la difícil situación creada por la pandemia de coronavirus en la isla, así como la escasez de alimentos y recursos de todo tipo.

Sólo algunos toman en cuenta que muchos de los lemas de las protestas reclaman un mayor espacio de libertad política.