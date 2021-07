Hijo de Díaz-Canel apoya a su padre: "¡Pa' lo que sea pipo, pa lo que sea!"

Miguel Díaz-Canel Villanueva, hijo del gobernante cubano (i) y Miguel Díaz-Canel (d) Foto © Collage YouTube/screenshot-Vanguardia de Cuba- Twitter/Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El hijo del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel manifestó total apoyo a su padre tras las protestas del domingo y se hizo eco públicamente de la incitación a enfrentamientos civiles con la frase, “revolucionarios a las calles”.

“¡Mi religión es la patria que amo! ¡Con mi presidente (mi puro) orgulloso y siempre con la frente en alto y en primera fila! ¡Pa' lo que sea pipo pa lo que sea! ¡PATRIA O MUERTE!”, escribió el joven Miguel Díaz-Canel Villanueva este martes en Facebook.

“No vamos a entregar la soberanía de nuestra patria. Revolucionarios a las calles”, concluyó en la segunda parte de su mensaje.

(Fuente: Facebook/MiguedeCuba)

Aunque la publicación hasta el momento cuenta con menos de 60 reacciones, ha generado algunos comentarios cuestionando la actitud del joven músico, que no solo desoye las denuncias de represión contra el pueblo, sino que además reitera el llamado de su padre que invita un enfrentamiento civil entre cubanos.

En las críticas a su post, Díaz-Canel Villanueva reconoció que había borrado algunos comentarios porque argumenta que a nadie faltó el respeto.

“¡No es miedo es que a nadie le falto el respeto! ¿O es que no soy libre yo de decir lo que siento? Debe ser respetable también mi punto de vista ¿o no? Entonces, ¿qué es la democracia de la que hablan??? El que esté en contra del gobierno cubano sabe sus razones. ¡Los que lo apoyamos sabemos las nuestras! ¡Siempre con respeto!”, escribió el joven.

“¡Qué bueno que tú si puedes decir lo que piensas sin que te corten la internet. Yo tengo un montón de amigos también queriendo decir lo que piensan desde Cuba y qué pena... ellos no tienen tu suerte”, sentenció la internauta a la que iba dirigido el reproche.

Numerosos comentaristas lo emplazaron a decir si estaba de acuerdo con la represión que promovió su padre con sus dos discursos en televisión.

“¡Yo no estoy de acuerdo con que golpeen a nadie, nunca dije eso ni lo diré! Pero espero que tampoco los que de verdad aman a su país estén pidiendo que viren patrullas de policías y saqueen tiendas! ¡Esa no es la Cuba que quiero! Todos los seres de este mundo tienen derecho a expresarse y contra el vandalismo también! ¡Somos todos Cubanos!”, respondió.

El cruce de reproches subió de tono cuando alguien tildó de “asesino” a Díaz-Canel. “Tildar de asesino a una persona es exactamente al tipo de faltas de respeto a las cuales me refiero!!! seamos respetuosos!!! en la mesa en la que intercambiemos si de verdad queremos lo mejor para Cuba!!! no llamaré asesino a quien no mata ni manda a matar de ningún lado!!!!

“Dale, comienza a matar entonces que es lo que ordenó tu padre. Lamento mucho haber estrechado tu mano alguna vez y creerte bueno, hasta este post pensé y defendí que no deberían ser juzgados por su padre, lección aprendida, hijo de gato caza ratón. Tu papá es el enemigo público de Cuba y de todos los cubanos y el peor traidor a la patria, el menos martiano. Ahí está la historia y su boca sucia dando la orden de matar a quien sea que se interponga en su afán de mantener viva a esa dictadura. Que error el mío, cuanto de mi talento desperdicié contigo. Mea culpa”, sentenció sin contemplaciones el realizador Asiel Babastro, director del videoclip de la canción Patria y Vida y quien, a juzgar por su comentario en algún momento trabajó con Díaz-Canel Villanueva.

Algunos internautas optaron por ser más compasivos y lo llamaron a razonar ante las actuales circunstancias. “Tu actitud, como hijo, es loable... como cubano de a pie, deja mucho que desear”, comentó un usuario de Facebook.

“Tu mensaje es lindo, y te conozco a ti y a tu hermana, pero creo que es momento que como joven y artista más que mandarle un mensaje de apoyo en Facebook, lo invites al diálogo con otros artistas tan jóvenes como tú, que tiene preso solo por pensar diferente. Su discurso de ayer fue horrible, Cuba es de todos, Miguelito, y eso tu padre lo debería saber, sin contar mandar a la gente para la calle en medio de una pandemia”, escribió una joven que criticó que en la conferencia de ayer que "no resolvió nada", no hubiera ningún periodista internacional.

“Y no resolvió nada con la conferencia de prensa que dio, donde ningún periodista era internacional. Lo ayudas más explicándole que nos tiene ahogados en un cambio económico, que ni el aire podemos poner con este calor. Sin hablar del séquito de personas que lo acompañan gordas, con el pelo super arreglado y una calidad de vida que dicta mucho de la realidad de todos. Ojalá sigas siendo el muchacho que conocí”, sentenció.