Yomil a los artistas cubanos que no han salido a las protestas: "La historia los recordará como cobardes y vividores"

Yomil Hidalgo y protesta frente al Capitolio de La Habana. Foto © Instagram del artista / Facebook de Lena Burke

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo lanzó críticas en redes sociales a los artistas de la isla que no se habían sumado, como él, a las protestas en las calles contra el Gobierno por la aguda crisis en medio de la pandemia del coronavirus.

“El pueblo en la calle y los artistas en sus casas, qué decepción siento por tanto descaro, la historia los recordará como cobardes y vividores, y no estoy hablando solo de los urbanos, hablo en general, no he visto a ninguno”, escribió Hidalgo en Twitter el lunes.

En intercambio con un usuario, el artista recordó que “tenía un pueblo afuera de la estación de policía gritando que me soltara, esa es la diferencia de un artista de boca a un artista de pueblo”.

“Los artistas son la voz y el pueblo está actuando frente a este gobierno, es hora de que salgan los que faltan a pedir ayuda y a ayudarnos con esta causa, tomen el ejemplo de Yomil”, comenta una internauta.

“Los artistas son servidores públicos, lo que hacen por su gente también forma parte de sus carreras. Son pocos hasta ahora los que han acudido a su pueblo, a apoyarnos y hacer eco de nuestros dignos reclamos. Me quito el sombrero, Yomil”, dice otro.

“Respeto tu ética de artista al no mencionar a ningún colega tuyo que esté siendo cómplice del régimen. Pero en algún momento tenemos que llamarlos por nombre y apellidos, para que sientan el repudio del pueblo al que han abandonado”, señala un tercer usuario.

El domingo, día en que se produjeron varias protestas masivas en el país, Yomil se sumó a las manifestaciones en La Habana, luego de publicar mensajes de apoyo a los manifestantes y asegurar que el pueblo cubano se había "comido el miedo".

Yomil intentó acercarse al Capitolio de La Habana, donde tuvo lugar una de las mayores concentraciones. “Llevamos mucho tiempo sufriendo, esto es un momento histórico para toda nuestra comunidad, tenemos que ser inteligente. Si ellos nos responden con violencia nosotros les respondemos pacíficamente, y que el gobierno vea que hay un pueblo pidiendo a gritos un cambio”, dijo a una multitud con los ánimos caldeados por la miseria en la isla.

Poco después, la policía política lo arrestaba mientras una multitud intercedía para que no lo llevaran hasta la estación de Zanja en Centro Habana, aunque finalmente el artista fue hasta el lugar. “Ya me soltaron, gracias a todos los que estuvieron afuera de Zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo”, escribió Yomil tras ser liberado.

Algunos artistas han reaccionado de diferentes formas a las protestas en la isla, pero no ha habido imágenes de participaciones en las calles a excepción de las que salieron sobre Yomil.