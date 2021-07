Rubén Blades condena la represión de la dictadura y se solidariza con el pueblo cubano

El músico y cantante Rubén Blades se solidarizó con los manifestantes que este domingo salieron espontánea y pacíficamente a las calles de Cuba para exigir libertad y protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Las recientes demostraciones en distintas partes de la isla de Cuba no deben sorprendemos”, afirmó Blades en un texto publicado este lunes en su cuenta de Facebook en el que analizó los acontecimientos que se están viviendo desde un enfoque de derechos y desideologizado.

Captura de pantalla Facebook / Rubén Blades

“Luego de más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión, es natural que su pueblo proteste. Lo que me extraña es que existan aun defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente”, señaló el cantante.

Con un marcado compromiso político progresista y latinoamericanista, el músico denunció “a los que solo creen en la violencia” y dijo que escribía sus palabras para defender los hechos y ofrecer perspectivas.

“No escribo para los que han quemado la nave de la razón. No escribo para los que no saben leer. No escribo para defender ideologías, ni extremos. Escribo para oponer a los que odian por odiar”, declaró el artista panameño.

Blades consideró que “la reacción de la dictadura en Cuba es la de culpar a los Estados Unidos y no a sí misma, la misma táctica empleada por Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, falsos socialistas que pretenden dar a sus abusos autoritarios un viso de legitimidad ideológica”.

“Tengo muchos escritos reportando sobre la tragedia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cada uno de mis comentarios se basa en hechos y no forman parte de los intentos de grupos de la Derecha que supuestamente defienden libertades que niegan a otros”, señaló el músico.

Según explicó, prefiere tener mucho cuidado para “no caer en la trampa de que otros usen mi figura o palabras para sus corruptos propósitos y procuro siempre apoyar el lado correcto de la historia”.

“A los extremistas de la izquierda y derecha ideológica no les interesa la verdad, ni ser objetivos. Buscan ganar e imponer su criterio a expensas de los hechos y por eso atacan a los que opinamos procurando objetividad o consenso”, dijo.

Por último, el autor de grandes éxitos de salsa consideró que hoy “en Cuba los marxistas, y en Estados Unidos los racistas, pretenden imponer sus corruptas ideas utilizando violencia y mentiras como mensaje. En el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, apoyamos como siempre a los que exigen libertad para expresar su pensamiento, el derecho al voto; y condenamos la represión gubernamental de sus dictaduras”.