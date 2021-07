Habla esposa del hombre baleado por la policía dentro de su casa en Cárdenas

Daniel Joel Cárdenas Díaz (I) y militar cubano que le dispara en su casa Foto © Facebook / Tatica León - Captura de pantalla

La esposa de Daniel Joel Cárdenas Díaz, el cubano que fue baleado por agentes de la policía de la ciudad matancera de Cárdenas tras irrumpir por la fuerza en su casa, criticó la versión del hecho que presento el noticiero de la televisión.

Marbelis Vázquez ofreció declaraciones vía telefónica al periodista Mario Pentón, de América TeVe, en las que ratificó que las autoridades no le han permitido ver a su pareja desde que se lo llevaron de su vivienda herido y soltando sangre, el martes pasado.

Según relató la mujer, su hijo pequeño, que estaba presente cuando las tropas especiales dispararon a su padre, no hace más que preguntar por él y le dice: "mamá, tiro, papá".

Vázquez negó la supuesta participación de su marido en el saqueo de una tienda de la localidad, hecho que se le achacó en el reportaje presentado por el periodista oficialista Froilán Arencibia.

"El gritó como gritó todo el mundo, pero él no agredió, no robó, no se metió en la tienda", afirmó.

La esposa de Cárdenas Díaz precisó que en el momento del ataque, les dijo a los policías que registraran la casa, que no encontrarían nada.

También reconoció que posiblemente él "haya tirado piedras como estaban todos allí, tirando piedras, pero entrar a la tienda y robar, no".

La mujer subrayó que en la versión de los hechos que dio el noticiero mostraron a su esposo por el lado del cuerpo en que no está herido, y emplazó a cualquiera que quisiera saber lo que ocurrió realmente que fuera a su casa y le preguntara a ella.

"Que vengan aquí y me pregunten a mí, que lo vi con estos ojos que tengo aquí", recalcó.

Por último, reveló que antes de la emisión del programa, sus vecinos la llamaron para advertirle que un dron había pasado por encima de su casa.

El allanamiento de la vivienda de Cárdenas Díaz y su esposa duró unos minutos y ella no puede asegurar si las balas que dispararon los agentes eran de goma o de pólvora, pero lo que es innegable es que tiraron contra un civil desarmado.

El violento incidente ocurrió en la calle Velásquez entre Palma y Campiña, donde los policías recogieron todas las evidencias al terminar el operativo.

Los videos grabados permiten ver a la mujer gritando desesperadamente para que respetaran su hogar, mientras varios uniformados le caían a patadas a la puerta del domicilio para derribarla.

"Por qué hicieron esto si en mi casa no hay nada. Lo rompieron todo. Se lo llevaron todo. Me rompieron todo", dijo después la mujer a sus vecinos, a la par que mostraba el enorme charco de sangre en el suelo.