Randy Malcom se defiende por cantar Patria y Vida en manifestación de la Calle 8: "Si se cantó es porque ustedes lo pidieron"

Randy Malcom se defiende de las críticas por cantar en manifestación en Miami Foto © Instagram / Randy Malcom

Randy Malcom y Alexander Delgado, integrantes del dúo Gente de Zona, participaron este miércoles en la manifestación de la Calle 8 de Miami, donde decenas de cubanos exiliados asistieron para protestar y pedir la libertad para el pueblo cubano en medio de la grave crisis que está habiendo en Cuba.

Los cantantes, que no pudieron participar en convocatorias anteriores porque no estaban en la ciudad, cantaron durante la manifestación el himno Patria y Vida, un lema que se ha convertido en un grito más en las calles de Cuba durante los últimos días. Sin embargo, muchos cubanos no vieron con buenos ojos que el dúo cantase durante la protesta y son cientos las críticas las que recibieron por ello. Hasta el punto de que el mismo Randy Malcom compartió un vídeo para defenderse y responder a todos aquellos que creen que hicieron un concierto.

"Cuando empezó todo yo estaba de vacaciones con mi familia. Teníamos que salir a un show que suspendimos por la situación que estaba pasando. A todos nos pillo por sorpresa que el pueblo perdiera el miedo", comenzó explicando.

"Estoy mirando como que las cosas se están tergiversando, porque se empezó a decir que estábamos haciendo un concierto, jugando con el dolor de Cuba y no es así. Cuando llegamos allí, fuimos para estar con el pueblo, para alzar nuestras voces para la libertad de Cuba, y creo que si se cantó Patria y Vida fue porque todos querían escuchar la canción, que ya es una canción que el cubano se ha cogido como himno de lucha. En todo Cuba y en el mundo entero", dijo sobre los negativos mensajes que recibió tras la manifestación.

"Si se cantó es porque ustedes lo pidieron. Por suerte, nuestras voces unidas significas mucho para el cubano. Creo que en un momento como este tenemos que estar más unidos que nunca. No es momento de desunión. Es un momento muy duro porque yo y todos tenemos familia en Cuba. Todos estamos sufriendo lo que está pasando en el país. Todos queremos un cambio", añadió.

"Tenemos que estar orgullosos de esa canción que cambio la historia", sentenció sobre la importancia de la canción, en la que participan Maykel Osorbo, El Funky, Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno.

Sobre esta polémica que se formó en las redes sociales también se pronunció la modelo Annaby Pozo, que negó que hubiese un concierto como muchos habían afirmado. "No había un concierto, en lo absoluto", dijo rotunda la joven, que además matizó que nadie estuvo de fiesta durante la protesta a la que asistieron.

"¡Todos estamos aclamando lo mismo! La libertad de nuestro país. Dejo este mensaje para los malos entendidos y las falsas noticias. Cada persona es libre de pensar y expresarse como entienda. Pero necesitamos dejar a un lado el repudio entre nosotros mismos (cubanos) todos estamos sufriendo los eventos que están pasando en nuestro país", comentó Annaby junto al vídeo.

