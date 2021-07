Gente de Zona canta "Patria y Vida" en apoyo a la libertad de Cuba en manifestación de la Calle 8

Gente de Zona en la manifestación de la Calle 8 Foto © Instagram / Imaray Ulloa, Gente de Zona

Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de la agrupación cubana Gente de Zona, se sumaron este miércoles 14 de julio a las protestas que está habiendo en la ciudad de Miami (Florida) en apoyo al pueblo cubano que pide libertad.

Los dos artistas participaron en la concentración que tuvo lugar en la Calle 8 de la Cuidad del Sol, donde estuvieron con más manifestantes cubanos y otros rostros reconocidos como Imaray Ulloa, El Chulo o Enrique Santos.

Hasta ahora, el dúo no había podido participar en la manifestaciones del sur de Florida porque no estaban ninguno en la ciudad, como explicaron horas antes a sus seguidores a través de las redes sociales.

Durante la convocatoria el dúo se subió a un escenario para cantar el himno Patria Y Vida, canción que interpretan Maykel Osorbo, El Funky, Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno y que está dedicada a reclamar el fin del régimen cubano y la libertad de Cuba.

Muchos de sus seguidores, influencers y personalidades de la esfera cubana no han visto con buenos ojos esta muestra de apoyo y son numerosas las críticas que han recibido por parte de los usuarios por haber cantado durante la manifestación.

"¿En serio alguien cree que haciendo una fiesta en Miami van a conseguir algo? Vayan a pelear a Cuba que es donde está el problema. Gritar desde otro país y montar fotos en Instagram es muy fácil", "Niños muriendo en Cuba y ustedes cantando en la calle deberían de darle vergüenza siendo cubano de esa forma nadie los va a tomar en serio" o "No estamos para fiesta, están matando a nuestro pueblo en Cuba. Dejen el show y vayan a la Casa Blanca", son algunos de los comentarios que le escribieron a Randy Malcom, que asistió a la convocatoria junto a su pareja Annaby Pozo.

La actriz cubana Imaray Ulloa también compartió algunas fotos desde la Calle 8 para apoyar al pueblo cubano, que el pasado 11 de julio salió a las calles para pedir la libertad. La respuesta del gobierno cubano a las manifestaciones que tuvieron lugar en toda Cuba fue la violencia.

"No me voy a quedar callada. Quiero apoyar a mi Cuba.¡¡¡ No podemos cansarnos de gritar y salir a las calles!!! ¡¡¡Cubanos no están solos!!!", exclamó junto a las fotografías que compartió de la manifestación y en las que aparece con el dúo Gente de Zona y el locutor cubanoamericano Enrique Santos.