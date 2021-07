Yotuel Romero cancela presentación en festival: "Tengo que estar al lado de mis cubanos"

Yotuel Romero e imagen de las protestas en Cuba Foto © Instagram / Yotuel Romero, Cibercuba

El artista cubano Yotuel Romero canceló su participación en el Festival Sueños de Libertad que se celebrará en unos días en la isla española de Ibiza por la grave y delicada situación que está viviendo el pueblo cubano en la isla.

Fue a través de un vídeo de un vídeo de Instagram que el cantante comunicó la noticia y explicó la motivación que hay detrás de su decisión, que no es otra que la crisis que vive Cuba desde que el pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles de la isla.

"Lamentablemente por lo que está ocurriendo en Cuba me veo incapacitado de subir a un escenario a hacer un show. Hacer un show entero no me siento capacitado. Mi mente ahora mismo no está para hacer una fiesta, ni para salir a cantar excepto Patria y Vida", dijo el cantante, antes de disculparse con su público.

"Lo siento mucho, cancelo mi presentación en el festival Sueños de Libertad. Espero que lo entiendan. Cuba está pasando por un momento muy duro y tengo que estar al lado de mis cubanos. No hay nada que festejar", añadió.

"Cancelada mi participación en @sdl_ibizafestival. Sé que me dedico a la música y que esta es mi forma de generar ingresos después de una pandemia que nos golpeó a todos. Pero hoy mi pueblo sufre y junto a él sufrimos todos. Ya vendrán momentos para festejar ahora es momento de luchar junto a ellos por la #libertad #patriayvida #soscuba #cubalibre Espero lo entiendan y me disculpen", escribió junto al vídeo.

Los seguidores del intérprete de Patria Y Vida se volcaron con él tras comunicar su decisión y recibió cientos de mensajes de apoyo.

"Normal hermano, tu gente te entiende", "Esta es la definición de un gran artista cubano", "Lo que necesitamos son más cubanos como tú. ¡¡Llenos de valores!!", "Eres una pieza importante del puzzle", "¡Tú eres digno de admirar!" o "Eres un hombre de palabra te agradezco pongas a Cuba por delante", son algunos de los comentarios que le dejaron en el tablón de comentarios.

Otro artista cubano que también decidió cancelar sus compromisos laborales como gesto de solidaridad con los manifestantes de la isla fue Cimafunk.

En su caso canceló sus conciertos en París (Francia). "Gracias a todos los fans. Cuba necesita todo el apoyo posible, la gente está en la calle y necesita ser escuchada. ¡Conciertos de París cancelados! ¡Hasta la próxima vez!", anunció el martes en sus redes sociales.