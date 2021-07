Joven cubana a su madre: "Tu generación no tuvo los cojones, la mía ya está en guerra"

Shellys Mayara Sierra Sánchez Foto © Facebook/Shellys Mayara Sierra Sánchez

Una joven cubana respondió duramente a su madre por compartir una publicación en su red social en la que refería que “el que empuja no se da golpes, y el coronavirus de fiesta ahora mismo”.

Shellys Mayara Sierra Sánchez, como se identifica en Facebook, escribió en su perfil una dura respuesta pública a su progenitora por la referida publicación, que alude a las manifestaciones del 11J.

“Esta es mi madre, sí, esta. Ella trabaja y ha trabajado toda su vida para el gobierno, sí, ella y mi familia han recibido muchos beneficios por eso, sí, ella me prohíbe hablar mal del gobierno (o decir la verdad) delante de ella, sí, ella se puede ir para casa de la mismísima pinga, sí, ella”, dijo Shellys Mayara.

“Toda mi vida, toda!! Callada ante las injusticias que cometen a diario contra nuestro pueblo, cuidándola para que no le quiten los beneficios, la jabita de comida, el estatus.... Se acabó mi silencio!!!”, añadió.

“Llevas callada por días ante todo esto y ahora es esto lo que publicas??? No te lo mereces, no vales la pena, tu generación no tuvo los cojones!!!! la mía ya está en guerra!!!!! #SOSCUBA sorrynotsorry #PATRIAYVIDA”, concluyó en su publicación.

Según la información de su red social, Shellys trabaja en la Fábrica del Arte en La Habana. En 2018 trascendió en los medios por las fotos del festejo en La Habana por su boda con su esposa Riley Lortscher, a pesar de que en Cuba aún no es legal el matrimonio entre personas de un mismo sexo.

Los usuarios de su red comentaron la valentía de esta joven con su nueva publicación. “Felicidades por tu valentía, tu voz y tus palabras valen mucho ante un pueblo que está luchando sin armas, pero con el corazón en la mano. Fuerza Cuba. Los cubanos de todas partes del mundo estamos contigo”, le respondieron.

También otro usuario le dijo que “en la vida hay que estar del lado de lo que consideramos justo por encima de todo. El respeto hacía uno mismo. Hoy, mañana, pasado, vas a dormir tranquila con tu consciencia. Los que andan matando a palos a sus hermanos en las calles, no podrán dormir tranquilos jamás”.

Otra joven comentó que “mi madre también me ha prohibido decir o escribir nada, y ya le he dicho, que se tape los ojos y los oídos porque a mí no me calla nadie”.

En otra opinión se lee: “Mis respetos para ti... aunque no dejes que el sol se ponga sin reconciliarte con tu madre, tu sangre. Ojalá lleguen a un acuerdo de respeto y que cada una defienda su opinión sin dañarse entre ustedes. Por sobre todo está la familia, no dejen que este mecanismo diabólico comunista las separe... espero tu mami recapacite y reconozca que eres libre de expresar lo que quieras, que es tu derecho y que te lo respete”.

“Coñoo sí nuestra generación está haciendo lo que muchos no pudieron en 60 años!! Mis respetos para ti y para todo los jóvenes como tú!!! Patria Y Vidaaa!! #Cubalibre #NoMasComunismo”, expresa otro de los casi 300 comentarios que ha generado esta publicación.