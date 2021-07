Gobierno cubano promueve etiquetas para propaganda en redes sociales tras protestas del 11J

Las autoridades cubanas están promoviendo etiquetas para su uso en redes sociales con mensajes favorables al gobierno y buscando el reclutamiento de jóvenes que participen en la labor de propaganda que forma parte de la estrategia del régimen para contrarrestar el efecto de las protestas que sacuden a Cuba desde el domingo 11J.

“Se indica priorizar a los jóvenes en el trabajo a realizar en las redes sociales con acciones concretas como pueden ser seguir y publicar bajo las líneas de mensajes que se listan a continuación utilizando etiquetas también definidas en este documento”, precisó un mensaje compartido del Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) con instrucciones para los Directores de Empresas del Grupo.

Captura de pantalla del mensaje enviado por la dirección de GEMPIL

“Monitorear la red social Facebook y crear un informe con los principales usuarios que incitan a la violencia, el odio y la desestabilización. Listar las noticias falsas y los principales usuarios que las multiplican”, especificó el mensaje de GENPIL, en lo que viene a demostrar la censura y la manipulación que promueve el gobierno en redes sociales, además de las prácticas de vigilancia, delación y represión que trascienden el ámbito de la “guerra comunicativa”.

El documento interno, firmado por el Director de Informática y Gestión de la Información del Grupo, el ingeniero Fernando Quesada Peña, también precisa que “se requiere que siempre aparezcan nuestras etiquetas: #Ligera y #GEMPIL”.

Entre las etiquetas que se instruye promover en los mensajes e interacciones en redes sociales, el ingeniero Quesada Peña propone: #LaCalleEsDeLosRevolucionarios, #PorCubaUnidosVenceremos, #CubaRevoluciónSiempre, #Cuba, #CubaPorLaVida, #VivaCuba, o #PatriaOMuerteVenceremos.

En otra demostración del carácter “espontáneo” de las respuestas del “pueblo revolucionario” a las protestas que recorren el país desde el pasado 11J, las autoridades del país dejan ver la presión que ejerce el régimen totalitario cubano sobre sus ciudadanos, a los que pretende movilizar en defensa de los privilegios de una élite que se enmascaran en el discurso de la “soberanía” y las “conquistas de la revolución”.

Según los dirigentes del Grupo Empresarial de la Industria Ligera, los jóvenes trabajadores de sus empresas deben trabajar en las redes sociales mensajes como el siguiente: “No nos podemos dejar confundir”. Un mensaje este que concuerda con el que pretende transmitir el régimen cubano acerca de la “confusión” que embarga a miles de los manifestantes que han salido a protestar estos días en Cuba.

“La Revolución la defienden los Revolucionarios” es otro de los mensajes orientados a los trabajadores jóvenes del grupo; unos trabajadores que por su edad perciben la llamada “revolución” como un comodín del discurso oficialista, vacío de significado hasta para los arribistas que lo utilizan para escalar en los puestos de la dirigencia en el país.

“No más Bloqueo a Cuba”, “Elimina el Bloqueo. También Es Un Virus”, “Abran el Bloqueo. Sabemos Que No Lo Hacen porque no tienen valor”, o “Cuba No Está Sola”, son algunos de los otros mensajes que el Grupo GEMPIL encaminados a copar las redes sociales con muestras de adhesión a la dictadura que distan mucho de ser mayoritarias o espontáneas.