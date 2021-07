Joven cubana cuestiona postura de Buena Fe ante represión a manifestantes en la Isla

Dúo Buena Fe y policías cubanos reprimiendo al pueblo Foto © Buena Fe/ Facebook y Marcos Évora/ Facebook

Una joven cubana que creció escuchando la música del dúo Buena Fe, reprochó a los dos artistas su actitud de silencio ante la respuesta del régimen a las manifestaciones masivas del pueblo exigiendo su libertad.

Beatriz Rodríguez Rodríguez, natural de La Habana y residente en Miami Beach, escribió un texto en su muro de Facebook en el que recordó algunas de las canciones de la agrupación que marcaron su infancia y su adolescencia, como 'Catalejo', 'Libre, 'Miedos' y 'Mamífero nacional'.

"Escuchaba y analizaba tus letras. (...) Pensé que tus letras inteligentes (pa' no meterte en lío con nadie) las entendía. Pero hoy abro los ojos sola. Sin tu música. Y me duele todavía tenerte en mi playlist que suena a '…qué coño pasa con los proletarios que no se unen ni se rebelan…' o '…hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes…' o '…a la larga los privilegios traerán miopía…'. Cuanta razón tenías en todo. Ahora el miope ya eres tú", aseguró.

Rodríguez afirmó que ahora, ya de adulta, lo entiende todo.

"La buena fe que estuvo conmigo en la primaria, secundaria, la Lenin, la universidad de La Habana, ya no está. Mi Pueblo también perdió la fe. La buena y la mala", dijo, en alusión a los miles de cubanos que desde el 11 de julio se han volcado a las calles a protestar contra la dictadura.

"La historia recogerá, tal vez, el tiempo que fuiste de tu pueblo, pero seguro que recordará cuando le diste la espalda. Yo nunca olvidaré tus traiciones. La Niña que vive en mí, que tiene su disco firmado por todos, incluyendo a Dayron, no te perdonará nunca", concluyó la joven.