Israel Rojas admite impacto de los apagones en Cuba: "Producir música con EcoFlow es una odisea"

El músico cubano Israel Rojas reconoció públicamente las dificultades que enfrentan los artistas en medio de la crisis energética en Cuba, al admitir que incluso ensayar y grabar música se ha convertido en un desafío marcado por los apagones.

Durante una entrevista concedida a la página en Facebook del Festival Piña Colada, el líder de Buena Fe aseguró que los músicos también están siendo golpeados por la dura realidad que vive el país.

“A nosotros también nos coge la rueda de los apagones. Ensayar aquí se ha vuelto una odisea. Producir música con EcoFlow es una odisea”, afirmó, en referencia a las plantas eléctricas portátiles que muchos cubanos utilizan para sortear los cortes de luz.

Rojas describió un escenario marcado por la frustración y la precariedad, donde incluso el trabajo creativo se ve constantemente interrumpido. “Secciones enteras de grabación se echan a perder cuando el EcoFlow también te falla”, lamentó.

Sus palabras llegan en un contexto en el que los apagones prolongados se han convertido en parte del día a día de millones de cubanos, afectando no solo la vida doméstica, sino también sectores como la cultura y el entretenimiento.

A pesar de ello, el músico defendió la realización de eventos como el Festival Piña Colada, argumentando que la cultura puede servir como un alivio emocional en medio de la crisis. Según explicó, asistir a conciertos en tiempos difíciles puede ayudar a muchas personas a “salvar su salud mental” y escapar, aunque sea por unas horas, de la “crueldad” que —según sus propias palabras— vive el pueblo cubano.

El artista insistió en que estos espacios no deben verse como un gasto innecesario, sino como una vía para sostener el ánimo de una población golpeada por la escasez y las constantes interrupciones eléctricas.

Piña Colada generó controversia por celebrarse apenas tres semanas después de que, el 13 de marzo, ciudadanos de Morón —tras 26 horas consecutivas sin electricidad— tomaran la sede del Partido Comunista, incendiaran mobiliario y dejaran a un joven herido de bala.

El propio Arnaldo Rodríguez, director del festival y diputado por Morón, había calificado de chusma a esos manifestantes días antes de que comenzara el evento.

El mismo sábado, Buena Fe también se presentó en Morón, donde Rojas publicó un video en redes sociales elogiando los paneles solares como símbolo de resiliencia ante los apagones, un discurso que replicó la narrativa oficial del régimen sobre los sistemas fotovoltaicos donados por China.

"En los techos de las casas comienza a verse la resiliencia, comienza a verse el panorama de los paneles solares como fórmula para poder tener electricidad", afirmó Rojas en ese video.

La crisis energética que describe Rojas desde el escenario es la misma que ha desatado la mayor ola de protestas en Cuba desde el 11 de julio de 2021: la organización Cubalex documentó al menos 156 manifestaciones en toda la isla hasta el 17 de marzo, con Morón como epicentro del descontento.