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Los actores cubanos Denys Ramos, Belissa Cruz y Niurka Reyes participaron en la XXII edición del Festival Piña Colada, celebrado durante la primera semana de abril en Ciego de Ávila, llevando espectáculos a comunidades rurales y periféricas de la provincia mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia.

El festival, organizado por el músico Arnaldo Rodríguez —conocido como "Arnaldo y su Talismán"—, incluyó la cruzada cultural "Latir Avileño", una iniciativa que moviliza artistas hacia comunidades, centros estudiantiles, productivos y de interés social de la provincia avileña.

La publicación oficial del festival en Facebook resumió así la experiencia: "Así de feliz es la experiencia de llegar a las comunidades con estos artistas talentosos y muy queridos por el pueblo".

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de Pedro Carr como empresa de traslado oficial del evento. Se trata de una mipyme cubana de transporte de pasajeros fundada el 8 de mayo de 2022 por Pedro Yosvany Carbonell Fernández, conocido como "el Chino", con sede en Las Tunas.

La empresa inició operaciones comerciales el 23 de julio de 2024, convirtiéndose en la primera mipyme en comercializar pasajes a través de la estatal Empresa Viajeros. Sus autobuses de fabricación china con capacidad para 48 pasajeros operan rutas interprovinciales.

El festival agradeció expresamente la participación de la empresa privada: "Este año, se sumó Pedro Carr a la familia del Festival Piña Colada y nos hizo más agradable y seguro cada recorrido". El hecho marca un hito: es la primera vez que una empresa privada de transporte se integra formalmente a la logística de este evento cultural estatal.

El titular "Pan y Circo" no es casual. La expresión latina "panem et circenses" —pan y circo— describe históricamente el uso del entretenimiento como distracción política de las masas. En el contexto cubano actual, donde el desabastecimiento, los apagones y la crisis migratoria golpean a la población, la movilización de actores y artistas hacia comunidades adquiere una lectura que va más allá de la cultura.

Denys Ramos es conocido por su papel de Shidartha en la telenovela "Aquí estamos" (2010) y por su participación en producciones como "El derecho de soñar" (2023) y "El rostro de los días". Belissa Cruz es una actriz cubana reconocida en el medio artístico nacional. Ambos se sumaron a una programación que reunió alrededor de 100 unidades artísticas, de las cuales el 70% pertenecen a la Empresa Musicávila.

La edición 2025, bajo el eslogan "Cultura, tradición y modernidad", contó además con participación internacional de Argentina, México, Colombia, Surinam, Burundi, Palestina, Siria, Kenya y Sudáfrica. Entre los artistas cubanos figuraron Havana D'Primera, la Original de Manzanillo, David Blanco, Buena Fe, Frank Delgado y Rumbavila.

El festival fue dedicado a los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Organización de Pioneros José Martí y los 150 años del primer cruce de la Trocha de Júcaro a Morón por tropas mambisas de Máximo Gómez, lo que subraya su carácter de evento cultural alineado con el calendario político del régimen.

La publicación del festival cerró con un mensaje que resume el espíritu oficial del evento: "GRACIAS y que se repita".