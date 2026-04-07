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Los actores cubanos Denys Ramos, Belissa Cruz y Niurka Reyes participaron en la XXII edición del Festival Piña Colada, celebrado durante la primera semana de abril en Ciego de Ávila, llevando espectáculos a comunidades rurales y periféricas de la provincia mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia.
El festival, organizado por el músico Arnaldo Rodríguez —conocido como "Arnaldo y su Talismán"—, incluyó la cruzada cultural "Latir Avileño", una iniciativa que moviliza artistas hacia comunidades, centros estudiantiles, productivos y de interés social de la provincia avileña.
La publicación oficial del festival en Facebook resumió así la experiencia: "Así de feliz es la experiencia de llegar a las comunidades con estos artistas talentosos y muy queridos por el pueblo".
Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de Pedro Carr como empresa de traslado oficial del evento. Se trata de una mipyme cubana de transporte de pasajeros fundada el 8 de mayo de 2022 por Pedro Yosvany Carbonell Fernández, conocido como "el Chino", con sede en Las Tunas.
La empresa inició operaciones comerciales el 23 de julio de 2024, convirtiéndose en la primera mipyme en comercializar pasajes a través de la estatal Empresa Viajeros. Sus autobuses de fabricación china con capacidad para 48 pasajeros operan rutas interprovinciales.
El festival agradeció expresamente la participación de la empresa privada: "Este año, se sumó Pedro Carr a la familia del Festival Piña Colada y nos hizo más agradable y seguro cada recorrido". El hecho marca un hito: es la primera vez que una empresa privada de transporte se integra formalmente a la logística de este evento cultural estatal.
El titular "Pan y Circo" no es casual. La expresión latina "panem et circenses" —pan y circo— describe históricamente el uso del entretenimiento como distracción política de las masas. En el contexto cubano actual, donde el desabastecimiento, los apagones y la crisis migratoria golpean a la población, la movilización de actores y artistas hacia comunidades adquiere una lectura que va más allá de la cultura.
Denys Ramos es conocido por su papel de Shidartha en la telenovela "Aquí estamos" (2010) y por su participación en producciones como "El derecho de soñar" (2023) y "El rostro de los días". Belissa Cruz es una actriz cubana reconocida en el medio artístico nacional. Ambos se sumaron a una programación que reunió alrededor de 100 unidades artísticas, de las cuales el 70% pertenecen a la Empresa Musicávila.
La edición 2025, bajo el eslogan "Cultura, tradición y modernidad", contó además con participación internacional de Argentina, México, Colombia, Surinam, Burundi, Palestina, Siria, Kenya y Sudáfrica. Entre los artistas cubanos figuraron Havana D'Primera, la Original de Manzanillo, David Blanco, Buena Fe, Frank Delgado y Rumbavila.
El festival fue dedicado a los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Organización de Pioneros José Martí y los 150 años del primer cruce de la Trocha de Júcaro a Morón por tropas mambisas de Máximo Gómez, lo que subraya su carácter de evento cultural alineado con el calendario político del régimen.
La publicación del festival cerró con un mensaje que resume el espíritu oficial del evento: "GRACIAS y que se repita".
Preguntas Frecuentes sobre el Festival Piña Colada y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Festival Piña Colada y cuál es su objetivo?
El Festival Piña Colada es un evento cultural celebrado en Ciego de Ávila, Cuba, organizado por el músico Arnaldo Rodríguez. Su objetivo es llevar arte y cultura a las comunidades rurales y periféricas de la provincia. Este año, el evento incluyó la participación de actores cubanos y la incorporación de una empresa privada de transporte, Pedro Carr, como parte de su logística.
¿Cuál ha sido el impacto de la crisis energética en el Festival Piña Colada?
A pesar de la grave crisis energética en Cuba, el Festival Piña Colada se llevó a cabo con algunas adaptaciones, como la ausencia de iluminación masiva en ciertos eventos. La provincia de Ciego de Ávila ha enfrentado apagones de hasta 21 horas diarias, lo que contrasta con la realización del festival, generando críticas sobre las prioridades del gobierno cubano.
¿Cómo ha influido la participación de empresas privadas en el Festival Piña Colada 2026?
En 2026, Pedro Carr se convirtió en la primera empresa privada de transporte en participar oficialmente en la logística del Festival Piña Colada. Esto marca un hito en la integración de empresas privadas en eventos culturales estatales en Cuba, destacando la colaboración entre lo público y lo privado en medio de la crisis económica y energética que atraviesa el país.
¿Qué papel juegan los artistas en el contexto de crisis en Cuba?
En medio de la crisis económica y energética, los artistas cubanos desempeñan un papel de distracción y entretenimiento, ofreciendo cultura y arte a las comunidades afectadas. Sin embargo, su participación en eventos como el Festival Piña Colada también ha sido criticada como una forma de desviar la atención de las dificultades diarias que enfrenta la población debido a la gestión del gobierno cubano.
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