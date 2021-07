Masón llama a los artistas marciales en Cuba a no ser parte de la represión contra el pueblo desarmado

José Carlos Huerta Ruiz Foto © Facebook/José Carlos Huerta Ruiz

El Venerable Maestro de la Logia Los Iluminados de Matanzas llamó a los artistas marciales de Cuba a no ser parte de la represión contra el pueblo desarmado.

“Con tristeza hemos visto que en los últimos días los cuerpos represivos han desatado una brutal y criminal represión contra sus propios compatriotas, que además están totalmente desarmados. Pero más triste ha sido ver que el propio Presidente de la República ha dado la orden de combate contra su propio pueblo”, escribió José Carlos Huerta Ruiz en un post de su perfil de Facebook que se ha viralizado en las redes.

Huerta Ruiz, quien también es Artista Marcial, pidió a los hermanos de su comunidad “que no sean parte de la represión, la agresión y el abuso contra un pueblo desarmado, que se manifiesta pacíficamente. Sea cual sea la tendencia, filiación o ideal político de cada cual, digamos: NO A LA VIOLENCIA, NO A LA REPRESIÓN, NO AL ABUSO”.

En su llamado dijo que “según la filosofía de todas y cada una de las Artes Marciales que practicamos, nosotros, los Artistas Marciales, no reprimimos a los indefensos, al contrario, los defendemos, cuidamos y protegemos”.

Expuso además que “es nuestro deber situarnos del lado de los más débiles para su defensa y protección. Seamos dignos representantes de la filosofía de vida que tanto promulgamos en nuestros Dojos. Ha llegado el momento de demostrar por qué somos Artistas Marciales”.

También argumentó que se dirigía a sus hermanos Artistas Marciales “con todo el cariño, respeto y admiración que soy capaz de profesarles” y que su llamado lo hace “sin otro ánimo que el de la reflexión”

“Sé que muchos de ustedes han pertenecido o pertenecen a fuerzas del MININT o las FAR en algunas de sus disímiles manifestaciones. Pero también sé que todos y cada uno de ustedes, como Artistas Marciales, están a favor y del lado del débil, del oprimido, del pueblo del que también forman parte”, escribió en su mensaje, que se ha compartido más de tres mil veces, y suma más de 1,300 comentarios y casi cuatro mil Me Gusta.

“Como artista marcial, respeto y admiro su postura”. “Usar las fuerzas contra los enemigos, jamás contra sus hermanos. Usted maestro lo ha dicho todo”. “Admiro tu apoyo a los débiles que con tristeza hoy están muertos o golpeados fuertemente o presos”. “No hay nobleza en el corazón de quien reprime a su semejante. Al final su espíritu no tendrá descanso”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Según la información de su perfil en Facebook, José Carlos Huerta Ruiz vive en la ciudad de Matanzas. Estudió en la Universidad Camilo Cienfuegos, donde se licenció en Derecho. Tiene 39 años y es padre de una hija. También es sacerdote Ifá.

Huerta Ruiz igual declaró al programa “Arriba de la Bola” de YouTube que “llegó la hora de que los masones levantemos nuestras voces y reclamemos la libertad que nos pertenece, que ejerzamos ese derecho que tenemos y que seamos dignos del legado de nuestros próceres de la independencia como Maceo, Gómez, Martí, Agramonte y Céspedes”.