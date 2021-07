Yotuel: "Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser cubano"

Yotuel Romero Foto © Instagram del artista

El artista cubano Yotuel Romero aseguró que hoy más que nunca se siente orgulloso de ser cubano, al ver las muestras de solidaridad y apoyo entre la comunidad desde distintos lugares del mundo tras las protestas del 11 de julio.

"El cubano donde quiera que esté se ayuda, esa es una característica nuestra. Me siento MUY ORGULLOSO de esta unión que tenemos. A los que están en Cuba decirles que NO PARAREMOS hasta verlos libres, NO PARAREMOS de contar al mundo lo que les hacen y NO PARAREMOS hasta que esos cabr**s paguen cada lágrima derramada por cada madre", escribió Yotuel en sus redes sociales.

El intérprete de Patria y Vida compartió la captura de un mensaje escrito desde Cuba, en el que una persona agradecía a los cubanos que viven fuera de la isla y han estado protestando frente a los consulados y visibilizando la situación del país a nivel internacional.

"Tenemos que entender claramente esto, el que está afuera tiene comida, tiene ropa, tiene aseo y tiene libertad, aún así pierde su día de trabajo, su dinero en gasolina y su tiempo para ir a protestar y presionar por nosotros que no tenemos comida, ni ropa, ni aseo, ni libertad.

"De mi parte gracias a cada cubano que estando fuera de este infierno también está luchando para que mis hijos y yo tengamos todo lo que ustedes ya tienen. Gracias, hermanos", se lee en el comentario de un cubano desde la isla.

Yotuel aprovechó para agradecer también a "todos los valientes al pie del cañón en Cuba y a este exilio rabioso con ganas de libertad".

Pocas horas después de que miles de cubanos de toda la isla salieran a las calles el pasado 11 de julio, Yotuel declaró esa fecha como "Día de Patria y Vida", "en homenaje a todos los cubanos del mundo" que salieron a reclamar libertad y en especial a "los que desde Cuba demostraron su espíritu mambí".