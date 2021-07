Roban en casa de detenido en las protestas del 11J con su hijo de 10 años dentro

Eliezet Sesma. Foto © Facebook / Eliezet Sesma

El domingo, se produjo un robo en la casa de Eliezet Sesma Diago, uno de los detenidos tras las protestas masivas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en decenas de ciudades de Cuba, acontecidas el 11 de julio.

Según denuncias en redes sociales, el robo se perpetró mientras el niño de Sesma, de 10 años, se encontraba en la vivienda.

“Eliezet no tiene más familia que ese niño (la familia le ha dado la espalda por su manera de pensar desde hace más de 10 años). Eliezet solo nos tiene a nosotros, sus amigos, para poder denunciar y ayudarlo. Su niño pregunta por su papá todos los días y para colmo fue testigo del robo que perpetraron en su casa, pues él estaba dentro de la vivienda”, expuso la usuaria Lizandra Almaguer.

De acuerdo con Almaguer, Sesma fue trasladado de 100 y Aldabó, pero se desconoce a dónde. “Ayer yo fui personalmente hasta allá y no me dan ninguna información, solo que ya no se encuentra ahí. Para mal de males me enteré con los vecinos de su cuadra que le han robado en su casa todas sus pertenencias. Su hijo hace más de una semana que no ve a su padre”, expuso.

El nombre de Eliezet Sesma figura entre los cientos de desaparecidos reportados en una lista elaborada tras los sucesos del 11J por la organización Cubalex y activistas voluntarios. De 41 años, Sesma es padre soltero y reside con su hijo en el reparto “El Roble”, municipio de Guanabacoa (La Habana).

En estos momentos, una señora que es vecina suya, se ocupa de las necesidades del menor, informa el medio independiente ADN Cuba, que cita fuentes cercanas al detenido.

La represión contra los manifestantes del 11 de julio ha sido condenada no solo en Cuba, sino internacionalmente. Este martes, un grupo de estudiantes venezolanos se solidarizaron con el pueblo cubano al grito de “Patria y Vida”.