El Micha: "No salen de mi cabeza las imágenes de lo que está sucediendo en Cuba"

El Micha utilizó sus plataformas para denunciar la situación en Cuba compartiendo imágenes y vídeos de las protestas del 11J y también de la brutal represión con la que respondió la policía a las mismas.

"No sé si te pasa lo mismo pero no salen de mi cabeza todas esas imágenes de lo que está sucediendo en Cuba. Si te digo otra cosa te engaño. Me siento triste", comentó en una historia que publicó en su perfil de Instagram.

Desde que comenzaron las protestas, el artista cubano se manifestó dando su apoyo a todos aquellos que salieron a las calles a pedir libertad y no ha parado de compartir imágenes de Cuba y expresar su punto de vista acerca de lo que está pasando en su país natal. Muchos de los vídeos han dado la vuelta al mundo y en los que queda al descubierto la brutalidad del régimen en contra del mismo pueblo.

Además de alzar la voz a favor del pueblo cubano a través de sus redes sociales, Michael Sierra Miranda -nombre real de El Micha- también ha estado participando activamente en manifestaciones de diferentes ciudades con el fin de amplificar el grito de ayuda para Cuba.

"Si Cuba está en la calle, Miami también. ¡Basta ya! S.O.S CUBA", escribió una semana atrás al compartir una imagen de una de las protestas de Miami a la que asistió junto al cubano Ovi.

El sábado pasado, el artista también participó en la manifestación que hubo en Washington frente a la Casa Blanca, donde se congregaron miles de cubanos para pedir la libertad de Cuba. Muchos de los asistentes fueron personalidades reconocidas de la esfera cubana, que no dudaron en mostrar su solidaridad con el pueblo cubano.

