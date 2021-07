Actriz cubana Olivia Manrufo: "Silvio lleva más tiempo que Díaz-Canel siendo el rostro de la dictadura"

Olivia Manrufo Foto © Olivia Sofía Manrufo Hernández/ Facebook

La actriz cubana Olivia Manrufo Hernández, la recordada Indirita del humorístico 'Vivir del Cuento', afirmó que el cantante Silvio Rodríguez lleva más tiempo siendo el rostro y la voz de la dictadura que el propio gobernante Miguel Díaz Canel.

Manrufo hizo referencia al encuentro entre el cantautor y el dramaturgo Yunior García, luego de que este lo emplazara públicamente por su posición tras las recientes protestas contra el régimen castrista que han sido violentamente reprimidas.

"Caballero, de verdad? Silvio lleva más tiempo que Díaz Canel siendo el rostro y la voz de la dictadura", expresó la actriz en su muro de Facebook.

Hija del conocido humorista Orlando Manrufo -muy popular por su personaje Mariconchi-, Olivia compartió un post de Raisa González Cantillo, madre del fotógrafo Anyelo Troya, quien acaba de ser condenado a un año de cárcel, en un juicio sumario sin defensa, por su participación en las protestas del 11J.

"Hoy pude hablar con mi hijo, me llamó por teléfono, está en 'Jóvenes de Occidente' en el Guatao. Está firme, fuerte, sabe que se está cometiendo una injusticia con él, y lo vamos a demostrar", expresó González Cantillo.

La actriz, que reside en Perú desde el año 2012, también pidió amnistía para todos los detenidos y juzgados tras las manifestaciones antigubernamentales.

El cantautor Silvio Rodríguez pidió este jueves amnistía para los presos que "no fueron violentos" durante las manifestaciones.

"No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)", dijo en un texto publicado en su muro de Facebook.

El músico, quien días atrás puso en duda la represión policial contra manifestantes pacíficos, escribió ahora que debe haber "menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo con las mismas palabras, década tras década, como si las generaciones no vinieran también con sus propias palabras e ilusiones".

De su encuentro con Yunior García, Silvio subrayó que lo más doloroso fue escuchar que el joven no se sentía ya parte del proceso revolucionario.

"Demasiado doloroso para mí que se declaren fuera; no puedo aceptar ese fracaso ni en nombre del dolor por las incomprensiones", afirmó.