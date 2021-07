Silvio Rodríguez pide amnistía para los presos que “no fueron violentos”, tras encuentro con dramaturgo Yunior García

Silvio Rodríguez/Yunior García Foto © Cubadebate /Facebook Yunior García

El cantautor Silvio Rodríguez pidió este jueves amnistía para los presos que “no fueron violentos” durante las protestas del 11J, tras cumplir petición de diálogo con el actor y dramaturgo Yunior García, quien lo emplazó públicamente por su postura ante la situación actual de la Isla.

El músico cubano dijo que “tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes”, en un post de su perfil de Facebook.

Igual escribió que debe haber “menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo con las mismas palabras, década tras década, como si las generaciones no vinieran también con sus propias palabras e ilusiones”.

También refirió que “el encuentro con Yunior y Dayana fue bueno, no exagero si digo que fraterno; hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto”

“Lo más doloroso fue escuchar que ellos, como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano sino otra cosa”, comentó.

“Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones. Traté de hacerles comprender que a mis años también todo resultaba mucho más lento de lo que esperábamos que fuera”.

Rodríguez refirió que en el diálogo “hablamos de incomprensiones entre edades diferentes, entre intereses y entendimientos diferentes”

Señaló también que es “demasiado doloroso para mí que se declaren fuera; no puedo aceptar ese fracaso ni en nombre del dolor por las incomprensiones”.

Aunque reconoce que en su época sufrió incomprensiones, “jamás llegué a sentirme fuera”. Según él porque su generación fue la inmediata a la insurreccional y fue la que heredó los motivos de sus padres y después, creciendo, “sufrimos con ellos lo mucho que ha costado ser soberanos y además socialistas”.

El músico dijo que le “pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos”. En ese sentido recordó la última vez que pidió una amnistía.

“Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres”.

“No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)”, concluyó en su escrito.

El diálogo entre Silvio Rodríguez y Yunior García pudo concretarse luego del emplazamiento público hecho por el dramaturgo en la tarde del martes, el cual fue aceptado en la mañana de este miércoles por el músico, aunque lamentó la forma en que se hizo.

"Por supuesto que los recibo y con mucho gusto. Lo único que lamento es que se haya optado por el recurso de un reclamo público, porque Yunior tiene forma de localizarme. En fin...", dijo en un comentario de su blog Segunda Cita.

El dramaturgo, quien formó parte del 27N frente al Ministerio de Cultura y de la protesta en los bajos del ICRT el 11J, había asegurado en su texto que "si todavía me queda una mínima esperanza de diálogo, quiero que sea contigo", para intercambiar "nuestros fragmentos de verdades".