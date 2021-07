Donald Trump: Si Biden continuara mi política hacia Cuba, habría un cambio

Donald Trump Foto © Wikimedia Commons

El ex presidente norteamericano Donald Trump afirmó que el actual mandatario Joe Biden debe mantener la política de mano dura que él adoptó hacia Cuba, con lo cual habría un cambio en la Isla.

"Creo que Biden debe continuar la política que dejé hacia Cuba y Venezuela, y habría un cambio", dijo Trump en una entrevista en exclusiva con el canal Telemundo.

El republicano criticó la respuesta del líder demócrata a la actual crisis cubana, y lo acusó de haber debilitado lo que hizo su gobierno durante los cuatro años en que estuvo al frente de la Casa Blanca.

"No veo que esta administración esté haciendo mucho, es una política muy débil la que tiene hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua", afirmó.

"Mucho del trabajo que hicimos por Cuba y la libertad del pueblo será barrido debajo de la mesa por la administración Biden", añadió.

El ex mandatario aseguró que durante su mandato no se pensó en una intervención militar a la Isla porque no lo vieron necesario.

"Pudimos haberlo terminado de forma fácil y precisa, se estaban cayendo. Pero la administración Biden pienso que no va a hacer nada, han debilitado lo que hicimos nosotros, y han hecho posible que este horrible régimen continúe", recalcó.

Trump tampoco descartó la ocurrencia de un posible éxodo masivo de cubanos.

"Mucha gente quiere irse de la Isla, hay verdadera opresión, un régimen terrible por años, y eso tiene que parar. Tenemos que devolver a Cuba su libertad", expresó.

El líder republicano envió un mensaje al pueblo cubano, al que reconoció su valentía tras haberse lanzado a las calles en multitudinarias manifestaciones reclamando su libertad.

"Estoy orgulloso de la gente, he trabajado muy duro por Cuba, desde adentro y desde afuera de Cuba, y vi protestas que no se ven con frecuencia. Esto no es fácil, es duro para ellos protestar. Las protestas en Miami y de otros lugares han sido también inspiradoras", aseguró.

El expresidente estadounidense ya había manifestado su solidaridad hacia el pueblo cubano en su batalla contra la dictadura.

En un comunicado enviado a CiberCuba horas después del inicio de las protestas del 11 de julio, Trump expresó que estaba "con el pueblo cubano 100% en su lucha por la libertad".

"Grandes manifestaciones están estallando en Cuba y Miami en protesta contra el gobierno comunista cubano (aunque hoy no hay manifestantes en Cuba, ¡ya saben lo que eso significa!)", señaló.

En el documento, instó a Joe Biden a enfrentarse al régimen comunista "o la historia lo recordará".

"¡El pueblo cubano merece la libertad y los derechos humanos! ¡NO TIENEN MIEDO!", agregó.