Vídeo de Luis Robles antes de su arresto: "Aquí si te manifiestas, te embarcan la vida"

El entorno de Luis Robles publicó este viernes un vídeo que el joven, declarado preso político, grabó el 1 de diciembre de 2020, tres días antes de salir a manifestarse al bulevar de San Rafael pidiendo el fin de la represión y la libertad de Denis Solís. Para entonces, él estaba convencido de que "aquí (en Cuba), si te manifiestas, así tengas la razón, te embarcan la vida".

El vídeo de una directa que se emite ahora recoge el alegato político de un Robles que ya sabía que los comunistas "quieren mandar hasta en lo que pensamos", dice en alusión a una detención anterior que sufrió por manifestarse en la Plaza de la Revolución.

De esa ocasión conserva una carta de advertencia que le pusieron por reclamar a través de una protesta lo que intentó exigir escribiendo sin éxito a la Fiscalía y a los tribunales cubanos. En esa ocasión, un oficial de la Seguridad del Estado supuestamente le perdonó la vida alegando que lo hacía porque él carecía de antecedentes penales.

Antes de ser encarcelado tras su protesta pacífica del 4 de diciembre de 2020, Robles tenía ya asumido el valor de la libertad. "No nos van a cortar nunca soñar con la libertad. Un ser humano sin libertad no es nada", añadió.

"Tengo una inquietud por todo lo que está pasando actualmente en las redes sociales. Muchos jóvenes como yo no estamos de acuerdo con lo que está pasando aquí en Cuba y deseamos de corazón un cambio. Un cambio de sistema, un cambio de país porque realmente el comunismo ha convertido este país en un verdadero infierno donde es prácticamente imposible respirar no solamente aire sino respirar paz", señaló.

En opinión de Luis Robles, el sistema comunista cubano "es una demoledora de gentes y de almas".

"En esta dictadura no somos seres humanos porque ni derechos tenemos. No tenemos derecho a expresarnos libremente. No tenemos derecho a ser escuchados. Cuando decimos lo que pensamos, en cualquier lado la policía te cae a palos. Ésta es la realidad que vivimos los cubanos de a pie", resumió.

El mismo día que le deniegan el cambio de medida

El entorno de Luis Robles ha publicado este vídeo este viernes luego de que los tribunales denegaran la petición de cambio de medida para el joven cubano, que lleva siete meses preso por protestar pacíficamente.

De esta forma, la justicia cubana se niega a dejar en libertad a Robles, en prisión preventiva en la cárcel del Combinado del Este por ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, consagrado en el artículo 54 de la Constitución de 2019.

Tras su protesta pacífica, Robles fue acusado primero de terrorismo y desacato; luego de un delito contra la Seguridad del Estado y finalmente de propaganda enemiga y resistencia.

El juicio de Luis Robles estaba previsto que se celebrara este 16 de julio en el Tribunal de 10 de Octubre, ubicado en Carmen 501, entre Juan Delgado y Goicuría, pero tras las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio fue suspendido y no tiene fecha de celebración, según confirmaron a CiberCuba fuentes familiares.

Tras la suspensión de la vista oral, el mismo 16 de julio el abogado de Robles solicitó el cambio de medida basándose en las declaraciones de Miguel Díaz-Canel que en televisión dijo que en Cuba no se reprimen las protestas pacíficas.

En opinión del letrado, tras esas afirmaciones no se entiende que Luis Robles continúe en prisión.

El joven lleva 19 días sin comunicarse con los suyos. A finales de junio, en una llamada telefónica responsabilizó a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que pudiera pasarle en prisión.