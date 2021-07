Familia cubanoamericana de Eddy Álvarez se conmueve al verlo portar la bandera de EE.UU. en Tokio

Familia Alvarez / Alvarez con bandera de EE. UU. en Olimpiada de Tokio Foto © Captura de imagen / CBS Miami

La familia del cubanoamericano Eddy Álvarez, beisbolista abanderado de Estados Unidos en las Olimpiadas de Tokio 2021, observó emocionada y con orgullo la ceremonia inaugural de los juegos olímpicos.

Álvarez, de 31 años, nació en Miami, pero sus padres y abuelos son cubanos. A su madre se le pudo ver especialmente emocionada durante la inauguración de las olimpiadas, este viernes.

"Es una emoción que te digo que no la puedo ni explicar. En el momento en que él salió, con esa bandera... Nada, me he quedado sin palabras", dijo la madre conmocionada y orgullosa de su hijo.

Álvarez es miembro del equipo de béisbol de Estados Unidos. Junto a la veterana baloncestista Sue Bird fueron los encargados de portar la enseña nacional de ese país en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Es la primera vez que las banderas de cada país entraran al estadio acompañadas por un hombre y una mujer, en señal de la igualdad de género que defiende esta cita del deporte mundial.

Álvarez comentó en su perfil en la red social Twitter que hondearía la bandera estadounidense con gran orgullo y agradeció a todas las personas que lo honraron con tal privilegio.

El jugador pertenece a los Marlins y se desempeña en la sucursal Triple A del equipo. Se formó inicialmente como atleta en patinaje de velocidad sobre hielo, especialidad con la que ganó una medalla de plata en los Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

Infobae indicó que el cubanoamericano es el primer beisbolista abanderado olímpico de Estados Unidos.

“Siendo un cubanoamericano de primera generación, mi historia representa el Sueño Americano. Mi familia ha sacrificado tanto por mí para tener la oportunidad de ondear esta bandera con orgullo”, dijo Álvarez recientemente a la prensa.

También el pasado año marcó un récord, se convirtió en el primer medallista olímpico de deportes de invierno en jugar en las Grandes Ligas de Béisbol, desempeñándose en la segunda base por los Marlins de Miami.

Es además el segundo medallista olímpico de un deporte diferente al béisbol en llegar a las Ligas Mayores. Lo logró tras Jim Thorpe, ganador de oro olímpico para Estados Unidos, en atletismo y que jugó en la MLB entre 1913 y 1919.

El equipo de Estados Unidos es uno de los favoritos en estos juegos. Si Álvarez consiguiera subir al podio en esta cita olímpica podría convertirse en el tercer estadounidense en ganar medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno y Verano.

Álvarez se posicionó en apoyo al pueblo de Cuba tras las protestas del 11J y pidió el fin de la dictadura en la isla.

Se estima que en la delegación de Estados Unidos participan cerca de una decena de atletas de sangre cubana, en distintos deportes.

La delegación de Cuba asiste a Tokio 2021 debilitada, con solo 69 atletas. Es la más pequeña de su tipo desde 1964. Aún así, las autoridades del deporte en la isla han indicado que el objetivo es colocarse entre los 20 primeros países.

Los abanderados por la isla fueron el luchador Mijaín López, varias veces campeón olímpico en lucha grecorromana y la campeona mundial de lanzamiento del disco, Yaimé Pérez.