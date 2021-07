Artivista Tania Bruguera elegida profesora de la prestigiosa Universidad de Harvard

La artista y profesora Tania Bruguera (imagen de referencia) Foto © Facebook / Tania Bruguera

La artista Tania Bruguera fue seleccionada como profesora de la Facultad de Teatro, Danza y Medios de la Universidad de Harvard y comenzará sus actividades docentes a tiempo completo a partir de otoño, informó este sábado un comunicado del centro docente.

“El Comité Permanente de Grados en Teatro, Danza y Medios se complace en anunciar el nombramiento de Tania Bruguera como Profesora Titular de Medios y Performance. La Sra. Bruguera asumirá un puesto de profesora de tiempo completo este otoño, impartiendo cursos de medios y actuación”, anunció la web de la Facultad, recordando los méritos artísticos y docentes de la reconocida artista.

“Estamos encantados de que la Sra. Bruguera sea parte de nuestra facultad y esperamos que se una a nosotros para darle la bienvenida al campus”, indicó el comunicado en el que celebran el fichaje de “una de las artistas contemporáneas más importantes de la actualidad”.

“En otras circunstancias yo estaría feliz con este anuncio, lo estuviera compartiendo y celebrando con todos mis amigos, familiares y personas que siguen mi carrera de cerca; pero no lo permiten las circunstancias en las que se hace público hoy en Cuba donde estamos inmersos en un ambiente de dolor por todos los cubanos inocentes encarcelados desde el 11J”, declaró la artista en sus redes sociales luego de hacer pública la noticia.

Para la artista, que conocía la noticia desde hace ya un tiempo, no era el momento de compartir una buena noticia que desviara el foco de atención sobre la convulsa actualidad de estos días. “Estamos en una ciudad militarizada con la intención de crear terror en sus ciudadanos y ante un gobierno que no quiere tomar responsabilidad por sus actos”, señaló la artista que considera que la prioridad en Cuba es visibilizar las acciones de la sociedad civil que reclama el derecho a tener derechos.

La elección de Bruguera como parte del claustro de la prestigiosa Universidad deja en el aire la pregunta de si podrá viajar a Estados Unidos a realizar su labor pedagógica, teniendo en cuanta que actualmente se encuentra bajo reclusión domiciliaria y con su pasaporte regulado.

“Después de que se le hayan imputado 3 causas fabricadas en las que se incluyen ‘derrocar al gobierno’ y por la cuales, si llegase a ser encausada podría costarle 30 años de privación de libertad, por ‘Traición a la patria’”, el Estudio Bruguera no tiene certeza sobre si podrá viajar a cumplir sus compromisos. “Una vez más queda en evidencia el proceder dictatorial del régimen cubano”, denunció el comunicado del Estudio.

“Ser parte de la facultad de esta prestigiosa Universidad (Harvard) me dará la posibilidad no solo de poner a prueba las bases teóricas de mis ideas sobre arte y sociedad que llevo trabajando por más de 20 años sino que estaré en estrecho contacto con las mentes más brillantes de la academia, interactuando con proyectos pioneros que se gestan no solo en el campo del arte, sino en los de sociología, estudios postcoloniales, política, economía y tecnología que pueden ser utilizados en el futuro y de manera muy útil en la Cuba que todos los cubanos sueñan”, consideró la artivista.

De materializarse su nueva andadura, Bruguera declaró que seguirá apoyando, como siempre, todos los proyectos independientes y activistas que de manera pacífica construyen una Cuba donde el civismo y el humanismo imperen. En ese sentido, continuará trabajando en la educación cívica de Cuba a través del Instituto Internacional de Artivismo “Hannah Arendt” (INSTAR). De igual forma, dará continuidad a sus proyectos artísticos y compromisos en el mundo del arte.

Bruguera posee una larga experiencia pedagógica institucional que comenzó con su labor como profesora del Instituto Superior de Arte en La Habana (ISA). La artista se desempeñó también como profesora de Arte en prestigiosas universidades como la Universidad de Chicago, la escuela de Bellas Artes de París, la Rijksakademie de Amsterdam, entre otros. Además, ha creado proyectos artísticos con base pedagógica como la Cátedra Arte de Conducta y la escuela de Arte Útil.

Su estética comprometida con problemáticas sociales y generadora de reflexión y acción constante en los campos del discurso político y artístico, la ha convertido en un referente para nuevas generaciones de artistas que en Cuba han sido discípulos de sus ideas sobre la creación, el cambio social y la búsqueda de espacios de libertad y progreso social.