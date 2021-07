Mónica Baró desde la manifestación en Madrid: Mientras no haya libertad seguiremos protestando

Manifestantes en Madrid / Mónica Baró Foto © Facebook de la periodista

La periodista Mónica Baró se unió este domingo a la multitudinaria manifestación de cubanos en Madrid por la libertad de Cuba.

"Me alegra que liberaran a varios jóvenes injustamente encarcelados. Pero mientras quede un solo preso político en Cuba, mientras no haya libertad, seguiremos denunciando y protestando", comentó en sus redes sociales.

Baró ha compartido varios videos desde la manifestación, en la que se escucha a los cubanos gritando libertad y coreando el icónico tema Patria y Vida, devenido en un himno entre los ciudadanos de dentro y fuera de la isla que piden por los derechos del pueblo.

Los manifestantes, quienes en su mayoría han asistido a la manifestación vestidos de color blanco como símbolo de paz, responden a la convocatoria lanzada por el músico Yotuel Romero, autor de Patria y Vida, y varias plataformas en apoyo a los cubanos.

El músico, presente en la manifestación, pidió por los presos políticos en Cuba y por el derecho de todos los cubanos a exigir libertad.

"Precisamente hoy me puse este pulóver porque hoy no entiendo de partidos, el único partido que entiendo es el de derechos humanos, lo que está ocurriendo en Cuba con una juventud desarmada que ha dicho se acabó no lo podemos callar porque eso es humanidad", comentó.

La protesta, que ha contado con el apoyo de varios Partidos de derecha en España, apoya también la campaña #SOSCuba que busca apoyo internacional para frenar la crisis humanitaria que vive el pueblo cubano debido al alza de casos de coronavirus y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

Los manifestantes, custodiados por la Policía, salieron alrededor de las 2:00 de la tarde (hora de España) desde las Cibeles, realizaron una parada en Callao y ahora continúan camino a la Plaza del Sol.

A los miles de cubanos se han sumando españoles y latinoamericanos que se solidarizan con la situación que vive Cuba.